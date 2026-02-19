Olympia: Gold möglich! Deutsches Kombinierer-Duo liegt in Führung

SID 19.02.2026 • 10:34 Uhr Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek führen den Teamsprint nach dem Springen an. Die Chancen auf eine Medaille stehen sehr gut.

Die Kombinierer Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek liegen bei der Olympia-Premiere des Teamsprints nach dem Springen klar auf Medaillenkurs. Sowohl Geiger (122,5) als auch Rydzek (123,0 m) zeigten auf der Großschanze von Predazzo im dichten Schneetreiben gute Flüge.

Damit geht das deutsche Duo von Platz eins in den Langlauf (ab 14 Uhr im LIVETICKER). Dort treten beide Starter immer im Wechsel an.

Olympia: Deutschland vor Norwegen und Japan

13 Sekunden nach dem DSV-Duo geht Norwegen mit Doppel-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro und Andreas Skoglund in die Loipe, Dritter sind die Japaner Akito Watabe und Ryota Yamamoto (+21 Sekunden). Mitfavorit Österreich mit Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter folgt mit 29 Sekunden Rückstand erst auf Rang fünf.