Geiger und Rydzek für Teamsprint nominiert

Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek gehen am Donnerstag in der letzten Olympia-Entscheidung der Nordischen Kombinierer an den Start.
Geiger und Rydzek als letzte Hoffnung
Für Julian Schmid sind die Winterspiele damit beendet.
Vinzenz Geiger (l.) startet am Donnerstag
© AFP/AFP/Tobias SCHWARZ
Die beiden Oberstdorfer erhielten für den Teamsprint den Vorzug gegenüber Julian Schmid, für den die Winterspiele damit beendet sind. Der Teamsprint (Springen 10.00, Langlauf 14.00 Uhr) ist die letzte Chance, die ersten Olympischen Spiele ohne deutsche Kombinierer-Medaille seit 1998 zu verhindern.
Geiger und Rydzek hatten am Dienstag im Einzel von der Großschanze fast zeitgleich die Ränge neun und zehn belegt, Schmid kam gut 40 Sekunden später als Zwölfter ins Ziel.