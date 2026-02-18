Geiger und Rydzek für Teamsprint nominiert

SID 18.02.2026 • 09:30 Uhr Für Julian Schmid sind die Winterspiele damit beendet.

Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek gehen am Donnerstag in der letzten Olympia-Entscheidung der Nordischen Kombinierer an den Start.

Die beiden Oberstdorfer erhielten für den Teamsprint den Vorzug gegenüber Julian Schmid, für den die Winterspiele damit beendet sind. Der Teamsprint (Springen 10.00, Langlauf 14.00 Uhr) ist die letzte Chance, die ersten Olympischen Spiele ohne deutsche Kombinierer-Medaille seit 1998 zu verhindern.