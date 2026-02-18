Gimmler/Rydzek erreichen souverän Teamsprint-Finale

SID 18.02.2026 • 10:45 Uhr Das deutsche Skilanglauf-Duo kämpft um die Medaillen, Topstar Kläbo um das nächste Gold.

Das deutsche Skilanglauf-Duo Laura Gimmler und Coletta Rydzek hat beim Teamsprint der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina souverän die Qualifikation überstanden und kämpft im Finale der besten 15 Teams am Mittwoch ab 11.45 Uhr um die Medaillen. In der Kombination ihrer beiden Laufzeiten belegten die beiden Oberstdorferinnen am Morgen nach einer Runde über 1,5 km Rang im freien Stil Platz sechs.

Bei den Männern schafften Jakob Moch und Jan Stölben als Zehnte den Sprung ins Finale, wo dann in einem geschlossenen Feld im Wechsel sechs Runden gelaufen werden. Favorit bleibt Norwegen mit Rekord-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo, der sein fünftes Gold in Val di Fiemme und sein zehntes insgesamt holen könnte. In der Quali kam Norge hinter den USA allerdings nur auf Platz zwei. Bei den Frauen lagen die schwedischen Topfavoritinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist vorne.

Rydzek/Gimmler hatten Ende Januar im Weltcup die Teamsprint-Generalprobe im Schweizer Goms gewonnen, im März 2025 hatte das Duo bereits in Lahti gesiegt. Beide Male wurde wie nun auch in Val di Fiemme im Skating-Stil gelaufen.