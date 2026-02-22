Superstar erfüllt sich Goldtraum bei Olympia

SID 22.02.2026 • 12:30 Uhr Die auch als Model und Werbeträgerin erfolgreiche Freeskierin Eileen Gu erfüllt sich bei Olympia ihren Goldtraum.

Im letzten Versuch hat sich Freestyle-Superstar Eileen Gu bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien doch noch ihr ersehntes Gold geschnappt. Nach zwei Silbermedaillen im Slopestyle und im Big Air wiederholte die für China startende Gu am Sonntag in der Halfpipe ihren Olympiasieg von 2022. Mit 94,75 Punkten für ihren besten Lauf setzte sie sich im Livigno Snow Park vor ihrer Landsfrau Li Fanghui (93,00) und der Britin Zoe Atkin (92,50) durch.

Gu stand im Wettkampf zu Beginn unter Druck, nach Problemen bei ihrem ersten Trick im ersten Run reihte sie sich zunächst nur auf Rang acht ein. Im zweiten Versuch zeigte sie dann ihr ganzes Können und setzte sich an die Spitze des Feldes, bevor sie sich im dritten Run nochmal um 0,75 Punkte verbesserte.

Gu erfolgreichste Freeski-Athletin der Historie

Die 22-Jährige hat in ihrer Karriere nun insgesamt drei Goldmedaillen und drei Silbermedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen und ist damit nun allein und geschlechterübergreifend die erfolgreichste Freeski-Athletin der Geschichte. Mit ihrem Gold am Sonntag übertrumpfte sie den Kanadier Mikael Kingsbury, der in seiner Laufbahn zwei olympische Gold- und drei Silbermedaillen auf der Buckelpiste geholt hat.

Schon in ihre vorherigen Wettbewerbe in Livigno war die in den USA geborene Gu als große Favoritin gestartet. Von zwei verpassten Goldchancen wollte sie anschließend jedoch nichts wissen. Auf eine entsprechende Reporter-Frage hatte sie geantwortet: „Ich bin die meistdekorierte Freeski-Fahrerin der Geschichte, ich glaube, das ist eine Antwort in sich selbst.“