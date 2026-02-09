"Guter Start": Kombinierer Geiger überzeugt im Training

SID 09.02.2026 • 11:56 Uhr Vinzenz Geiger und Julian Schmid sind nach dem ersten Training zufrieden, Johannes Rydzek hadert noch ein wenig.

Die deutschen Kombinierer Vinzenz Geiger, Julian Schmid und Johannes Rydzek sind mit einem guten Training in ihre Olympia-Mission gestartet.

„Ich bin sehr zufrieden, ich bin gleich gut reingekommen. Ja, es war ein guter Start“, sagte Olympiasieger Geiger dem SID am Montagmorgen in Predazzo.

Geiger belegte im letzten der drei Durchgänge mit 103,0 m den sechsten Rang, seine Stärken liegen aber vor allem in der Loipe. „Die Strecke hier ist sehr anstrengend, das sollte mir normalerweise entgegenkommen“, sagte der Oberstdorfer vor der ersten Medaillenchance am Mittwoch (Springen 10.00 Uhr, Laufen 13.45 Uhr/ARD und Eurosport).

Auch Schmid war zufrieden. „Es waren noch nicht die Topsprünge dabei, aber ich glaube, wir haben uns gut auf die Schanze eingestellt“, sagte der viermalige WM-Zweite dem SID.

Olympia: Rydzek nur teilweise zufrieden

Ziel sei es, in jedem der drei Wettkämpfe um die Medaillen zu kämpfen. „Ganz klar, darum geht es bei uns. Hoffentlich nehme auch ich eine mit. Aber es geht erstmal darum, dass Team Deutschland eine mitnimmt, das wäre das Wichtigste“, sagte Schmid.