Olympia: Enttäuschung für deutsche Ski-Freestylerin

SID 19.02.2026 • 21:22 Uhr Der Traum von Ski-Freestylerin Sabrina Cakmakli, zum dritten Mal in Folge im olympischen Halfpipe-Finale zu stehen, ist geplatzt. Ihr fehlen 3,25 Punkte. Eine Mitfavoritin stürzt schwer.

Der Traum vom dritten olympischen Halfpipe-Finale ist für Ski-Freestylerin Sabrina Cakmakli geplatzt. Die 31-Jährige belegte bei ihrer vierten Teilnahme an Winterspielen in der Qualifikation von Livigno nur Rang 16 - 3,25 Punkte fehlten zum Erreichen des Endkampfes der besten Zwölf am Samstag (19.30 Uhr).

„Sabi, lass jucken!“, hatten Freunde und Familie im Zielraum auf ein Plakat gemalt, doch Cakmakli fehlten bei ihren beiden Durchgängen die Höhe bei den Sprüngen und die höchsten Schwierigkeitsgrade. Nach dem zweiten Durchgang hatte sie zunächst ein Lächeln im Gesicht, doch als die Wertung kam, zog sie die Mundwinkel nach unten.

Bei ihrer Olympia-Premiere war Cakmakli 2014 in Sotschi als 14. ebenfalls in der Quali hängen geblieben. 2018 in Pyeongchang wurde sie starke Achte, vier Jahre später in Peking Zwölfte.

Olympia: Kanadierin stürzt schwer

„Man denkt immer, dass man weniger nervös wird, aber es ist das genaue Gegenteil“, sagte sie vor den Spielen in Italien und betonte: „Das Feuer ist da. Ich will alles aufsaugen und genießen - aber auch mein Bestes zeigen.“ Das glückte ihr nicht ganz.

Quali-Beste war die britische Weltmeisterin Zoe Atkin mit 91,50 Punkten. Super-Star Eileen Gu musste zittern. Die gebürtige US-Amerikanerin, die für China startet und 2022 in der Halfpipe wie im Big Air Gold gewonnen hatte, stürzte in ihrem ersten Run. Nach ihrem soliden zweiten rief die zweimalige Zweite dieser Spiele (Slopestyle/Big Air) im Ziel: „Warum mache ich es nur immer so spannend?!“ Doch 86,50 Punkte reichten für Platz fünf und damit leicht fürs Finale.