Olympia: Deutsche Langlauf-Staffel steht fest

SID 13.02.2026 • 16:22 Uhr Katharina Hennig Dotzler führt die deutsche Langlauf-Staffel an. Für die deutsche Langlauf-Sparte ist es wohl die größte Medaillen-Chance.

Peking-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler führt die deutsche Langlaufstaffel in der olympischen Entscheidung am Samstag (ab 12.00 Uhr im LIVETICKER) über 4x7,5 km an.

Neben der Oberwiesenthalerin gehen für den DSV Laura Gimmler, Helen Hoffmann und Pia Fink in Tesero ins Rennen, für die deutsche Langlauf-Sparte ist es die größte Medaillenchance.

Gimmler macht den Anfang

Startläuferin Gimmler und Hennig Dotzler bestreiten die ersten beiden Teilstücke im klassischen Stil, U23-Weltmeisterin Hoffmann und Fink übernehmen für die letzten beiden Parts im Skating.

„Wir werden einfach alles geben. Jeder kämpft für das Team und vielleicht klappt es dann am Ende ja auch mit der erwünschten Medaille“, sagte Hennig Dotzler, die seit ihrem schwachen 30. Platz im Skiathlon am ersten Wettkampftag kein Rennen bestritten hat.

Seit 2002, als das Quartett um Evi Sachenbacher-Stehle und Claudia Nystad sensationell Olympiasieger wurde, holten die deutschen Frauen mit Ausnahme 2018 (Platz sechs) stets eine Medaille.