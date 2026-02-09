Olympia: “Ich möchte an unsere Helden erinnern, denen durch Russland das Leben genommen wurde”

SID 09.02.2026 • 22:13 Uhr Wladyslaw Heraskewytsch setzt bei Olympia ein Zeichen für die Kriegsopfer. Der ukrainische Fahnenträger erklärt, was dahinter steckt.

Der ukrainische Skeletoni Wladyslaw Heraskewytsch möchte bei den Olympischen Spielen mit einem besonderen Helm-Design an im Krieg gefallene Sportler erinnern.

Auf seinem Kopfschutz sind rund ein Dutzend Fotos von Athletinnen und Athleten aus Sommer- und Wintersportarten zu sehen, die im Rahmen des russischen Angriffs ihr Leben verloren.

Olympia: Heraskewytsch will “an unsere Helden erinnern”

Erstmals präsentierte der ukrainischen Fahnenträger den Helm am Montag im offiziellen Training, die ersten beiden Wertungsläufe sind am Donnerstag.

“Es sei eine Ehre, diese Bilder auf dem Helm zu tragen und der Welt den Preis zu zeigen, den die Ukraine jeden Tag in diesem blutigen Krieg zahlt”, sagte Heraskewytsch in einem Video bei X: “Ich möchte für sie antreten und für sie Rennen fahren.”

Er wolle “diesen Menschen und ihren Familien meine Ehrerbietung erweisen” und “an unsere Helden erinnern, denen durch Russland das Leben genommen wurde”.

Heraskewytsch zeigt sich besorgt

Bereits vor den Winterspielen in Norditalien hatte sich der 26-Jährige angesichts der wieder wachsenden Rolle der Kriegstreiber im Weltsport besorgt gezeigt. “Es ist wirklich traurig”, sagte Heraskewytsch der Süddeutschen Zeitung: “Ich habe das Gefühl, dass das IOC und vor allem kleinere Verbände sich immer mehr dem Druck der russischen Seite beugen, dass es nicht um Kriterien oder die Sache geht, sondern nur darum, diese Länder und ihre Athleten zurückzubringen.”

Im Vorfeld der Spiele in Norditalien hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) ukrainische Funktionäre kontaktiert, um politische Botschaften zu thematisieren, die offiziell während Zeremonien, Wettkämpfen und im Olympischen Dorf nicht erwünscht sind.

“Ich will zu den Details nichts Näheres sagen”, sagte Heraskewytsch über diese Gespräche: “Wir werden die IOC-Regeln nicht verletzen – zumindest in der Form, in der wir sie verstehen. Aber wir werden sicherstellen, dass die Welt davon erfährt, was in der Ukraine geschieht.”