Olympia: Erfolgserlebnisse für Eisschnellläufer

SID 17.02.2026 • 17:02 Uhr Die deutschen Eisschnelllauf-Teams feiern Teilerfolge. Jubel herrscht bei den Mannschaften aus Italien und Kanada. Die Oranje-Stars verpassen Gold.

Die deutschen Eisschnellläufer haben sich mit Erfolgserlebnissen aus den Team-Wettbewerben der Olympischen Winterspiele in Mailand verabschiedet.

Am Dienstag gewannen Felix Maly, Fridtjof Petzold und Patrick Beckert in dessen wohl letztem Olympialauf das Platzierungsrennen gegen Japan in 3:45,25 Minuten und wurden Siebte. Den Einzug ins Halbfinale hatte das deutsche Trio verpasst.

Auch für die deutschen Frauen ging es nicht mehr um eine Medaille. Lea Sophie Scholz, Josie Hofmann und Josephine Schlörb setzten sich im Rennen um den fünften Platz in 3:00,65 Minuten gegen Belgien durch.

Doppel-Olympiasiegerin Lollobrigida jubelt mit Italiens Team

Die Oranje-Männer um Routinier Jorrit Bergsma verpassten Bronze im Duell mit China um neun Hundertstel.