Doping-Schock vor Olympia: Italien-Star Passler positiv getestet

SID 02.02.2026 • 15:53 Uhr Rebecca Passler sorgt vier Tage vor der Eröffnungsfeier beim Gastgeber für Negativschlagzeilen.

Doping-Befund bei Olympia-Gastgeber Italien: Vier Tage vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo ist die für die Wettbewerbe in Antholz nominierte Biathletin Rebecca Passler positiv auf Letrozol getestet worden, ein Antiöstrogen, das in der Brustkrebstherapie eingesetzt wird.

Die 24-Jährige wurde vorläufig suspendiert, teilte Italiens Anti-Doping-Agentur NADO der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Biathlon-Integritätskommission (BIU) bestätigte den Fall wenig später. Passler wurde von der NADO außerhalb von Wettkämpfen positiv getestet.

Familientradition trifft Formhoch: Passler drängt ins italienische Staffel-Team