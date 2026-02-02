Doping-Schock vor Olympia: Italien-Star Passler positiv getestet

Doping-Befund bei Olympia-Gastgeber Italien: Vier Tage vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo ist die für die Wettbewerbe in Antholz nominierte Biathletin Rebecca Passler positiv auf Letrozol getestet worden, ein Antiöstrogen, das in der Brustkrebstherapie eingesetzt wird.
Italienische Biathletin kurz vor Olympia positiv getestet
Rebecca Passler sorgt vier Tage vor der Eröffnungsfeier beim Gastgeber für Negativschlagzeilen.
Passler beim Weltcup in Oberhof
© IMAGO/SID/Marcel Hilger
Die 24-Jährige wurde vorläufig suspendiert, teilte Italiens Anti-Doping-Agentur NADO der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Biathlon-Integritätskommission (BIU) bestätigte den Fall wenig später. Passler wurde von der NADO außerhalb von Wettkämpfen positiv getestet.
Familientradition trifft Formhoch: Passler drängt ins italienische Staffel-Team
Passler, die wenige Kilometer von Antholz in Bruneck in Südtirol geboren wurde, erreichte in der laufenden Weltcup-Saison zweimal den elften Platz und damit ihre besten Resultate auf dieser Ebene. Sie galt als Kandidatin für die italienische Staffel um Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi. Rebecca Passler ist die Tochter von Johann Passler, einem zweifachen Biathlon-Olympiamedaillengewinner von Calgary 1988.