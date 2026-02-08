Finanzminister Klingbeil fordert: Deutschland muss Olympia wagen

SID 08.02.2026 • 10:16 Uhr Der Bundesfinanzminister ist "fest davon überzeugt, dass solche sportlichen Großevents unser Land stark machen".

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hält Olympische Spiele in Deutschland für eine gute Investition. "Ja, wir können uns Olympische Spiele leisten und wir sollten uns Olympische Spiele leisten. Sie machen unser Land stärker und besser", sagte der Vizekanzler im Interview mit der Bild am Sonntag.

Sport als sozialer Kitt der Gesellschaft

Der SPD-Politiker führte aus: "Ich bin davon überzeugt, dass der Sport wichtig ist für unsere Gesellschaft und einen sozialen Kitt in unserer Gesellschaft herstellt, den wir in unserem Land dringend brauchen." Klingbeil verwies auf die Fußball-WM 2006, das sogenannte Sommermärchen, und auch auf positive Effekte für das Gastgeberland Frankreich durch die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Regierung drängt auf Olympia vor heimischer Kulisse

Er sei "fest davon überzeugt, dass solche sportlichen Großevents unser Land stark machen und schöne Ereignisse sind, die unserem Land guttun und die am Ende auch eine Möglichkeit bieten, dass Deutschland sich gut präsentiert", sagte Klingbeil (47): "Deswegen haben wir als Bundesregierung sofort gesagt: Wir wollen, dass Olympia hier stattfindet."

Der Bund hatte Ende 2025 Garantien gegeben, Klingbeil bekräftigte nun abermals: "Wir wollen sowohl die Bewerbung, als auch die Spiele unterstützen."

Metropolen im Rennen um die Olympischen Spiele