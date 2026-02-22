Newsticker
Olympia: Langlauf-Topfavoritin fällt aus

Langlauf-Topfavoritin fällt aus

Rückschlag für Frida Karlsson. Die Topfavoritin für die 50 km Langlauf fällt aus - auch im deutschen Team gibt es einen Ausfall.
Frida Karlsson fällt für die 50 km aus
Frida Karlsson fällt für die 50 km aus
© IMAGO/TT
SID
Rückschlag für Frida Karlsson. Die Topfavoritin für die 50 km Langlauf fällt aus - auch im deutschen Team gibt es einen Ausfall.

Die schwedische Topfavoritin Frida Karlsson fällt für die olympische Skilanglauf-Entscheidung über 50 km am Sonntag aus. Wie Schwedens Team mitteilte, leidet die Olympiasiegern im Skiathlon und über 10 km an einer Erkältung. Auch ihre Teamkollegin Jonna Sundling muss passen.

In der deutschen Mannschaft gibt es ebenfalls einen Ausfall. Katherine Sauerbrey tritt nicht an, weil sie nach DSV-Angaben leicht angeschlagen ist. Damit ist Katharina Hennig Dotzler die einzige deutsche Starterin.

