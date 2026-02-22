Olympia: Langlauf-Topfavoritin fällt aus

SID 22.02.2026 • 09:25 Uhr Rückschlag für Frida Karlsson. Die Topfavoritin für die 50 km Langlauf fällt aus - auch im deutschen Team gibt es einen Ausfall.

Die schwedische Topfavoritin Frida Karlsson fällt für die olympische Skilanglauf-Entscheidung über 50 km am Sonntag aus. Wie Schwedens Team mitteilte, leidet die Olympiasiegern im Skiathlon und über 10 km an einer Erkältung. Auch ihre Teamkollegin Jonna Sundling muss passen.