Olympische Spiele: Sensation in Mailand! Eiskunstlauf-Wunderkind ist zurück

Eiskunstläufern Alysa Liu krönt ihr erstaunliches Comeback. Die US-Amerikanerin gewinnt Gold in Mailand.

Alysa Liu hatte die Goldmedaille schon um den Hals, doch begreifen konnte sie ihren Triumph noch nicht. „Ich kann das einfach nicht fassen. Das ist unmöglich“, sagte die US-Amerikanerin nach ihrem Triumph in Mailand zu ihren Trainern.

Doch es war wirklich wahr! Die 20-Jährige hat ihr vielbeachtetes Comeback mit einer einzigartigen Traum-Kür, einer Karriere-Bestleistung und dem Olympiasieg gekrönt - nach ihren eigenen Regeln.

„Genau das meine ich, verdammt nochmal!“, rief sie nach ihrem Lauf im Goldkleid in die Kamera.

Alysa Liu: Schon mit 13 Jahren weltberühmt

Nach WM-Bronze vor vier Jahren hatte sie ihre Karriere schon für beendet erklärt, dann aber neue Motivation gefunden. Das einstige Wunderkind - mit 13 Jahren stand sie als jüngste Läuferin den dreifachen Axel - war zur Saison 2024/25 nach zweieinhalbjähriger Pause aufs Eis zurückgekehrt und hatte seitdem konsequent seinen eigenen Weg verfolgt. Liu hatte die Kontrolle - über ihre Musik, ihre Kür, ihre Kostüme.