Lochner krönt seine Karriere: Olympiasieg auch im Vierer

SID 22.02.2026 • 13:00 Uhr Nach seinem Triumph im Zweierbob schlägt der 35-Jährige wieder seinen Rivalen Francesco Friedrich und holt seine zweite Goldmedaille.

Bob-Pilot Johannes Lochner hat seine Karriere mit dem olympischen Gold-Double gekrönt. Der 35-Jährige raste fünf Tage nach seinem Triumph im Zweier auch in der Königsdisziplin Vierer zum Olympiasieg und sicherte dem deutschen Team zum Abschluss der Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo die achte Goldmedaille.

Lochner setzte sich mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer vor seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich durch. Der Frankfurter Adam Ammour verlor im letzten Durchgang noch Bronze an den Schweizer Michael Vogt und kam auf Rang vier. Für Lochner ist es nach einer 15-jährigen Laufbahn das erhoffte Happy End: Der „ewige Zweite“ erfüllte sich in Norditalien gleich zweimal den Traum vom Olympiasieg. In Peking 2022 hatte er sich noch zweimal Friedrich geschlagen geben müssen.

Lochner sorgte damit genau zwei Wochen nach dem goldenen Auftakt von Rodler Max Langenhan für einen krönenden Abschluss der deutschen Eiskanal-Festspiele in Cortina. In allen zwölf Rennen gewannen die Rodler, Skeletonis und Bobfahrer mindestens eine Medaille und retteten damit die ansonsten schwache Bilanz des Team D in Norditalien. Insgesamt gingen sechs der acht Goldmedaillen und 19 der 26 deutschen Medaillen auf das Konto der Schlittensportler - das entspricht rund 73 Prozent. Am Samstag hatte Laura Nolte mit ihrem Olympiasieg im Zweier vor Teamkollegin Lisa Buckwitz ein goldenes Abschlusswochenende für das deutsche Bob-Team eingeleitet.