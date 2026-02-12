Olympia: Italien-Star holt schon wieder Gold

Francesca Lollobrigida hat im Eisschnelllauf-Oval von Mailand für die nächste italienische Olympia-Party gesorgt und sich ihr zweites Gold bei den Heimspielen gesichert.
Italien-Star holt schon wieder Gold
Die Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida gewinnt nach den 3000 auch die 5000 m in Mailand.
Die 35-Jährige gewann nach den 3000 m am vergangenen Samstag auch die 5000 m. Lollobrigida setzte sich nach 6:46,17 Minuten vor Merel Conijn aus den Niederlanden (+0,1) und der Norwegerin Ragne Wiklund (+0,17) durch.
Die deutsche Starterin Maira Jasch (Inzell/+14,77) kam auf den achten Platz.
Lollobrigida holte bereits das sechste Gold für Gastgeber Italien und die 15. Medaille der Spiele von Mailand/Cortina. Über 3000 m war sie mit olympischem Rekord (3:54,28 Minuten) zum Sieg und in die Herzen ihrer Landsleute gelaufen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Tommaso feierte Lollobrigida, Großnichte des italienischen Filmstars Gina Lollobrigida, ihren Erfolg.