Olympia: Italien-Star holt schon wieder Gold

SID 12.02.2026 • 17:55 Uhr Die Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida gewinnt nach den 3000 auch die 5000 m in Mailand.

Francesca Lollobrigida hat im Eisschnelllauf-Oval von Mailand für die nächste italienische Olympia-Party gesorgt und sich ihr zweites Gold bei den Heimspielen gesichert.

Die 35-Jährige gewann nach den 3000 m am vergangenen Samstag auch die 5000 m. Lollobrigida setzte sich nach 6:46,17 Minuten vor Merel Conijn aus den Niederlanden (+0,1) und der Norwegerin Ragne Wiklund (+0,17) durch.

Die deutsche Starterin Maira Jasch (Inzell/+14,77) kam auf den achten Platz.