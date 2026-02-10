Deutsche Curler träumen von Olympia-Medaille

SID 10.02.2026 • 11:25 Uhr Skip Marc Muskatewitz führt das jüngste Team des Turniers an, trotzdem rechnen sich die Deutschen einiges aus.

Sie bilden das jüngste Team des Turniers, sie haben keine Olympia-Erfahrung - und doch wollen Deutschlands Curling-Männer bei den Winterspielen in Italien ganz vorne landen. Das Ziel?

„Irgendwo in den Top 4 platzieren“, sagte Skip Marc Muskatewitz, mit 30 Jahren der Älteste seiner Mannschaft. Und wer unter den besten vier Mannschaften landet, spielt bekanntlich um eine Medaille.

Das Olympia-Abenteuer für Muskatewitz und Co. startet am Mittwoch (19.05 Uhr im LIVETICKER) in Cortina ausgerechnet gegen Goldfavorit Kanada, doch das sei sogar ein Vorteil. Auf einen so „starken Gegner am Anfang“ eines Turniers zu treffen, sei „gar nicht so schlecht“, weil auch die Kanadier „sich erstmal auf die neuen Bedingungen“ einstellen müssten: „Und wenn man eine Chance hat, dann meistens am Beginn von einem Turnier.“

Die Europameister von 2024 treffen in der Round Robin zudem auf Norwegen, Gastgeber Italien, die USA, Großbritannien, Schweden, Tschechien, Schweiz und China.

Deutsche Curler feiern Olympia-Comeback

Zum ersten Mal seit Sotschi 2014 ist wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia dabei, und weil die Spiele nicht weit von zu Hause stattfinden, können zahlreiche Unterstützer mit dabei sein.

Natürlich reisen „Freunde und Familie“ an, „das ist natürlich auch für uns eher ungewohnt und total schön“, sagte Muskatewitz, weil sonst „die meisten Events eher in Übersee“ stattfinden. Außerdem werden „viele Vereinsmitglieder“ anreisen, so komme eine große „deutsche Fanzone“ zusammen.