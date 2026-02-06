Hennig Dotzler will Skiathlon-Coup vor Fans in Val di Fiemme

SID 06.02.2026 • 13:38 Uhr Nach dem Olympiasieg vor leeren Rängen in Peking startet Deutschlands beste Langläuferin im Skiathlon von Val di Fieem die nächste Olympia-Mission.

Vor vier Jahren wurde Katharina Hennig Dotzler vor leeren Rängen bei den „Corona-Spielen“ von Peking Sensations-Olympiasiegerin, nun blickt Deutschlands beste Skilangläuferin voller Vorfreude auf die Wettbewerbe in Val di Fiemme vor vielen Tausend Zuschauern. „Das bedeutet mir wahnsinnig viel“, sagte die Oberwiesenthalerin vor dem Auftakt mit dem Skiathlon am Samstag (13.00 Uhr/ARD und Eurosport).

Ohne Liebste – trotzdem ein Wahnsinnsmoment

„Wenn ich mir überlege, bei dem Moment vor vier Jahren wären auch noch meine Liebsten dabei gewesen, wäre das natürlich das Pünktchen auf dem i gewesen - aber ich möchte mich nicht beklagen“, sagte die 29-Jährige: „Es war trotzdem ein wahnsinnig cooler Moment, und ich bin froh, jetzt hier mit diesen Erfolgen und Eindrücken herfahren zu dürfen und jetzt einfach mal Spiele genießen zu dürfen, die in Italien stattfinden, in einem Land, wo Wintersport auch hingehört.“

Hennig Dotzler setzt auf clevere Kräfte-Einteilung

Beim Skiathlon über jeweils 10 km im klassischen und freien Stil gehört Hennig Dotzler wie auch ihre Teamkolleginnen Pia Fink, Helen Hoffmann und Katherine Sauerbrey zu den ambitionierten Außenseiterinnen. Auf dem Klassikpart zu Beginn will Hennig Dotzler aber möglichst weit vorne mitlaufen. „Wenn das Tempo vorne aber zu bescheuert wird, werde ich das nicht mitgehen“, sagte sie: „Ich brauche ja für den zweiten Teil noch etwas Kraft.“

Schlickenrieder vertraut auf Hennigs Allround-Power

Bundestrainer Peter Schlickenrieder rechnet auf der „sehr anspruchsvollen Strecke“ von Lago di Tesero mit einer starken Vorstellung seiner Topläuferin. „Es gibt steile Anstiege, schnelle Abfahrten, enge Kurven. Es ist also wirklich die komplette Langläuferin gefragt“, sagte der 55-Jährige: „Eine Katha kann aber wirklich Ski fahren, die ist auf jedem Terrain zu Hause.“

Medaillenträume ade – Top-10-Plätze als realistisches Ziel