Neureuther bremst Gold-Hype: Ski-Sensation Aicher unter Druck?

SID 03.02.2026 • 14:42 Uhr Der Weltmeister von Bormio warnt vor zu hohen Erwartungen an Deutschlands beste Skirennläuferin vor den Olympischen Winterspielen.

Der ehemalige Weltklasse-Skirennläufer Felix Neureuther hat davor gewarnt, zu große Hoffnungen in Deutschlands Olympia-Hoffnungsträgerin Emma Aicher zu setzen. "Emma ist prinzipiell zu allem fähig, aber ich glaube, dass man ihr mit großen Medaillenerwartungen keinen Gefallen tut", sagte der 41-Jährige im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

Shiffrins Olympia-Debakel als warnendes Beispiel

"Selbst Mikaela Shiffrin ist in Peking daran zerbrochen. Sie wollte und sollte fünfmal Gold holen, der Schuss ging ziemlich nach hinten los", sagte der Weltmeister von Bormio über die Skikönigin aus den USA, die als Favoritin bei den Winterspielen 2022 enttäuscht hatte.

Aichers kühne Medaillen-Ansage

Intern hatte die 22 Jahre alte Aicher offenbar bereits angekündigt, dass es mit Medaillen in Mailand und Cortina d'Ampezzo klappen werde. "Das ist eine Ansage", so Neureuther, mehr Zurückhaltung sei aber "oft besser – zumindest offiziell". Aicher gewann in diesem Winter eine Abfahrt und einen Super-G, die hochgehandelte Deutsch-Schwedin war dabei sogar schneller als US-Star Lindsey Vonn.

Vonns Kampf gegen das Olympia-Aus