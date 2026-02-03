Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Olympia
Olympia
NEWS
VIDEOS
ZEITPLAN
MEDAILLENSPIEGEL
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Olympia>

Neureuther bremst Gold-Hype: Ski-Sensation Aicher unter Druck?

Neureuther über Aichers Medaillenambitionen: "Eine Ansage"

Der Weltmeister von Bormio warnt vor zu hohen Erwartungen an Deutschlands beste Skirennläuferin vor den Olympischen Winterspielen.
Felix Neureuther
Felix Neureuther
© IMAGO/Beautiful Sports International/SID/Steffie Wunderl
SID
Der Weltmeister von Bormio warnt vor zu hohen Erwartungen an Deutschlands beste Skirennläuferin vor den Olympischen Winterspielen.

Der ehemalige Weltklasse-Skirennläufer Felix Neureuther hat davor gewarnt, zu große Hoffnungen in Deutschlands Olympia-Hoffnungsträgerin Emma Aicher zu setzen. "Emma ist prinzipiell zu allem fähig, aber ich glaube, dass man ihr mit großen Medaillenerwartungen keinen Gefallen tut", sagte der 41-Jährige im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

Shiffrins Olympia-Debakel als warnendes Beispiel

"Selbst Mikaela Shiffrin ist in Peking daran zerbrochen. Sie wollte und sollte fünfmal Gold holen, der Schuss ging ziemlich nach hinten los", sagte der Weltmeister von Bormio über die Skikönigin aus den USA, die als Favoritin bei den Winterspielen 2022 enttäuscht hatte.

Aichers kühne Medaillen-Ansage

Intern hatte die 22 Jahre alte Aicher offenbar bereits angekündigt, dass es mit Medaillen in Mailand und Cortina d'Ampezzo klappen werde. "Das ist eine Ansage", so Neureuther, mehr Zurückhaltung sei aber "oft besser – zumindest offiziell". Aicher gewann in diesem Winter eine Abfahrt und einen Super-G, die hochgehandelte Deutsch-Schwedin war dabei sogar schneller als US-Star Lindsey Vonn.

Vonns Kampf gegen das Olympia-Aus

Bei Letzterer hat Neureuther keine Zweifel an der mentalen Stärke. Die 41-Jährige war neun Tage vor Olympia in Crans-Montana schwer gestürzt und muss nun um eine Teilnahme zittern. "Wenn eine den Biss und den Willen hat, dann sie. In Amerika findet Wintersport nur bei Olympia größere Beachtung. Lindsey weiß das, und sie weiß, ihre Geschichte perfekt zu erzählen", sagte Neureuther.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite