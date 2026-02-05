Trotz Epstein-E-Mails: USOPC stärkt LA-2028-Chef Wasserman

SID 05.02.2026 • 17:43 Uhr Der Organisationschef von LA 2028 war in den vergangenen Tagen unter Druck geraten.

Das US-amerikanische Olympische und Paralympische Komitee (USOPC) hat den Organisationschef der Sommerspiele 2028 in Los Angeles nachdrücklich gestützt, nachdem Forderungen nach dem Rücktritt von Casey Wasserman laut geworden waren. Der Name Wasserman war in der neuesten Charge der Epstein-Akten aufgetaucht, die das US-Justizministerium in der vergangenen Woche veröffentlicht hatte.

„Caseys Erklärung spiegelt seine Sichtweise auf die Enthüllungen wider, die durch die Veröffentlichung der E-Mails zusammen mit den übrigen Epstein-Akten ans Licht kamen“, sagte USOPC-Präsident Gene Sykes am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Mailand: „Seine Aussage spricht für sich.“

Entschuldigung nach Epstein-Mails – Rücktrittsforderungen gegen Wasserman

Wasserman bat am vergangenen Wochenende in einer Erklärung um Entschuldigung, nachdem E-Mails, die er 2003 an Jeffrey Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell geschickt hatte, publik geworden waren. Mehrere Lokalpolitiker in Los Angeles hatten Wasserman am Mittwoch zum Rücktritt von seinem Posten aufgefordert. Präsidentin Kirsty Coventry vom Internationalen Olympischen Komitee hatte sich in den vergangenen Tagen zu Wasserman ausweichend geäußert.

Maxwell (64) wurde 2022 wegen Sexhandels mit Minderjährigen und weiterer Vergehen zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Britin hatte über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen für den sexuellen Missbrauch durch Epstein, der 2019 im Gefängnis starb, rekrutiert.