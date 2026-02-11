"Norwegischer Spirit": Fürstenbergs unverhoffter Olympia-Start

SID 11.02.2026 • 13:17 Uhr Die in Oslo geborene Skilangläuferin Theresa Fürstenberg reist kurzfristig an und tritt über zehn Kilometer an.

Mit „norwegischem Spirit“ für Deutschland: Die in Oslo geborene Skilangläuferin Theresa Fürstenberg erhält kurzfristig einen Startplatz im DSV-Team für das olympische Freistil-Rennen über zehn Kilometer am Donnerstag. „Sie reist an und wird das in Angriff nehmen. Sie freut sich riesig“, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder.

Die 23 Jahre alte Fürstenberg hatte sich als Ersatzläuferin in der Heimat bereit gehalten. „Ihr Papa ist Norweger, die Mama Deutsche. Sie ist in Norwegen aufgewachsen. Sie hat den Spirit, den man in Norwegen in die Wiege gelegt bekommt, mitgenommen“, sagte Schlickenrieder. Fürstenberg hatte bis 2022 als Norwegerin an Juniorenrennen teilgenommen.

Da Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler ebenso wie Katherine Sauerbrey auf das Rennen (13.00 Uhr) verzichtet, erhält Fürstenberg eine Chance. „Es geht darum, Erfahrung zu sammeln und ihre gute Saison mit einem Olympia-Auftritt zu krönen. Das ist das Schönste, wenn man unverhofft zu so einem Einsatz kommt. Da nimmt man auch in Kauf, dass es eine Dreiecks-Fahrerei gibt“, sagte Schlickenrieder. Fürstenberg wird nach ihrem Olympiastart zum zweitklassigen Continental Cup im tschechischen Nove Mesto reisen.