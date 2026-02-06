"Null Punkte!" Glööckler lästert über deutschen Olympia-Look

Niklas Trettin 06.02.2026 • 13:07 Uhr Das Outfit der deutschen Mannschaft für die Olympischen Winterspiele 2026 kommt nicht bei jedem gut an. Modeschöpfer Harald Glööckler übt besonders harte Kritik.

Am Freitagabend werden die Olympischen Winterspiele 2026 mit der traditionellen Eröffnungsfeier offiziell gestartet. Doch noch bevor der erste Wettkampf beginnt, sorgt das deutsche Team für Diskussionen – allerdings abseits des Sports. Das Outfit der Mannschaft stößt nicht überall auf Zustimmung.

Besonders deutlich fällt das Urteil von Modeschöpfer Harald Glööckler aus, der mit der Kleidung der deutschen Athletinnen und Athleten hart ins Gericht geht.

Olympia-Outfit: Glööckler ist „langweilig“

„Ich würde gerne sagen, ich bin entsetzt. Aber das ist leider nicht der Fall, denn es ist so langweilig, dass keine Emotionen hochkommen und man sich damit gar nicht weiter befassen möchte“, sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur.

Er betonte zwar seine grundsätzliche Offenheit für neue Ideen, doch die aktuelle Kollektion enttäusche ihn auf ganzer Linie: „Was einem hier geboten wird, ist weder innovativ noch erfrischend neu - geschweige denn ansprechend.“

„Von mir gibt es dafür leider null Punkte“

Deutschen werde häufig ein mangelndes Stilempfinden nachgesagt, führte Glööckler weiter aus. Ihnen fehle jene Eleganz und Lässigkeit, mit der sich etwa Italiener kleideten. „Dass man dieses Klischee dann auch noch mit einer Kollektion bestätigt, mit der man auf internationalem Parkett antritt, ist wieder eine ganz andere Sache“, sagte der Designer: „Von mir gibt es dafür leider null Punkte.“

Kritik an der Bekleidung des deutschen Olympia-Teams ist kein Novum – zuletzt hatte es bei den Sommerspielen in Tokio 2021 ähnliche Diskussionen gegeben.

Olympia: Adidas entwickelte Kollektion mit den Sportlern

Auch in den sozialen Netzwerken wurde die aktuelle Kollektion kontrovers aufgenommen. Ausrüster Adidas hatte die rund 70-teilige Teamkleidung nach eigenen Angaben in engem Austausch mit den Athletinnen und Athleten entwickelt.

Ziel sei es gewesen, nationale Identität mit einer zeitgemäßen Gestaltung zu verbinden, erklärte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB).