Olympia 2026: "Blamage" hat Konsequenzen für Kommentator

SPORT1 19.02.2026 • 14:42 Uhr Der italienische TV-Sender Rai braucht einen neuen Sportchef. Der bisherige Chef Paolo Petrecca tritt nach einem Auftritt bei Olympia zurück.

Ein schwacher Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele hat Paolo Petrecca, Sportchef vom italienischen TV-Sender Rai, jetzt seinen Job gekostet.

Petrecca reichte beim öffentlich-rechtlichen Sender seinen Rücktritt ein. Der 61-Jährige hatte zum Start der Spiele die Eröffnungsfeier im TV kommentiert und sich dabei einige peinliche Fehler geleistet.

So verwechselte er unter anderem US-Popstar Mariah Carey mit Schauspielerin Matilda De Angelis. Auch die IOC-Präsidentin Kirsty Coventry erkannte er nicht. Petrecca bezeichnete sie als Tochter des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella.

Olympia: Rai-Sportchef mit peinlichem Auftritt

Damit aber nicht genug: Der 61-Jährige sorgte auch mit einigen geschmacklosen Kommentaren für Entsetzen.

Beim Auftritt des brasilianischen Teams sagte er trocken, dass Brasilianer „den Tanz im Blut“ hätten.

Nach der Eröffnungsfeier hatte sich gleich auch die für Rai-Angestellte zuständige Gewerkschaft gemeldet und von einer „Blamage“ gesprochen. Zudem drohte sie bei einer weiteren Beschäftigung von Petrecca mit einem Streik.

Außerdem hagelte es von der Gewerkschaft weitere schwere Vorwürfe. Der Rai-Sportchef habe „sich den Job selbst gegeben und dann gezeigt, völlig ungeeignet dafür zu sein“.