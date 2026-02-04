Olympia 2026: Das sind die deutschen Gold-Hoffnungen für die Olympischen Winterspiele

Bei den anstehenden Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo werden in 16 verschiedenen Disziplinen insgesamt 116 Goldmedaillen vergeben. Natürlich hofft auch das deutsche Team, das mit 189 Athleten und Athletinnen nach Italien reist, auf die eine oder andere Goldmedaille.
Die deutschen Gold-Hoffnungen bei Olympia
Bei den anstehenden Olympischen Spielen in Mailand und Cortina gibt es wieder zahlreiche deutsche Favoriten auf die Goldmedaille. SPORT1 stellt die Gold-Anwärter für Olympia 2026 vor.
Bei den Spielen in Peking 2022 wurde zwölfmal die deutsche Hymne gespielt. Mit 27 Mal Edelmetall war das Abschneiden etwas schwächer als 2018, dafür aber deutlich besser als der Tiefpunkt von Sotschi 2014 (nur 19 Medaillen).
Grund zum Optimismus für die diesjährigen Spiele besteht in jedem Fall. Wer aber sind die heißesten Anwärter im Team D auf einen Olympiasieg in Mailand und Cortina? SPORT1 stellt die deutschen Gold-Hoffnungen auf einen Olympiasieg vor.