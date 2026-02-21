Olympia 2026: Deutscher Doppel-Triumph perfekt!

Maximilian Huber 21.02.2026 • 21:49 Uhr Deutschland räumt erneut im Eiskanal ab. Laura Nolte und Deborah Levi gewinnen Gold im Zweierbob. Lisa Buckwitz und Neele Schuten sichern mit Platz zwei Silber ab.

Bobpilotin Laura Nolte und Anschieberin Deborah Levi haben die nächste Goldmedaille für Team Deutschland bei den Olympischen Spielen gesichert!

Das Duo machte am Samstagabend den Olympiasieg im Zweierbob perfekt. Silber ging ebenfalls nach Deutschland, Lisa Buckwitz und Neele Schulten fuhren im Eiskanal von Cortina mit 0,53 Sekunden Rückstand am zweitschnellsten über die Ziellinie. Bronze ging an das US-amerikanische Duo Kaillie Armbruster Humphries und Jasmine Jones.

Schon bei Olympia 2022 hatte Nolte Gold im Zweierbob gewonnen, in Cortina ist es die zweite Medaille für die 27-Jährige. Nolte hatte im Monobob den Olympiasieg nur um 0,040 Sekunden verpasst und Silber gewonnen.

Frühere Weltmeisterin Kalicki verpasst Medaille

Buckwitz verpasste es derweil, als erste Bobfahrerin Olympiagold sowohl als Anschieberin als auch als Pilotin zu gewinnen. Sie hatte Mariama Jamanka 2018 in Pyeongchang zum Olympiasieg geschoben und gewann nun ihre erste Medaille an den Lenkseilen.

Die frühere Weltmeisterin Kim Kalicki, die 2022 in Peking noch von Buckwitz angeschoben wurde (Platz vier), verpasste mit Anschieberin Talea Prepens das Podium erneut knapp. Ihr fehlten 15 Hundertstel.

-----