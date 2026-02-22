Olympia 2026: Die Abschlussfeier heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 22.02.2026 • 12:13 Uhr Die Olympischen Winterspiele gehen am Sonntagabend mit der traditionellen Abschlussfeier zu Ende. So können Sie die Show live verfolgen.

Am Sonntagabend (20 Uhr im LIVETICKER) steigt in Verona die Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele. Die Organisatoren haben eine Zeremonie geplant, welche unter dem Motto „Beauty in Action“ die Schönheit Italiens würdigt und den symbolischen Übergang zu den Winterspielen 2030 in den französischen Alpen markiert.

Rund 20 deutsche Athletinnen und Athleten werden bei der Zeremonie noch erwartet – darunter natürlich die beiden Fahnenträger Tobias Wendl und Tobias Arlt. „Es war ein Lebensziel von uns, die deutsche Mannschaft als Fahnenträger anführen zu dürfen. Dass wir das nun zum Abschluss unserer olympischen Karrieren erfüllen können, ist mindestens so viel wert wie der Olympiasieg hier“, sagten die beiden.

Olympia 2026: So können Sie die Abschlussfeier live verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: sportstudio.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com

sportstudio.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com Ticker: SPORT1.de oder SPORT1 App

Die Organisatoren gaben im Vorfeld einige Namen der auftretenden Künstler bekannt, darunter Roberto Bolle, einer der renommiertesten klassischen Tänzer der Welt, und der in Verona geborene Sänger Achille Lauro.

IOC-Präsidentin mit lobenden Worten

Während die Eröffnungsfeier am 6. Februar zeitgleich an vier Austragungsorten abgehalten wurde, um die weit verzweigten Spiele symbolisch zu vereinen, wird die Abschlussfeier in der historischen Arena von Verona stattfinden, der Stadt, die als Schauplatz der Shakespeare-Tragödie „Romeo und Julia“ bekannt ist.

Die Spiele in Norditalien seien „ein Erfolg auf dem neuen, nachhaltigen Weg“ gewesen, sagte die Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees, Kirsty Coventry: „Sie haben alle Erwartungen übertroffen.“

Das römische Amphitheater in Verona, das aus dem ersten Jahrhundert stammt und damit älter ist als das Kolosseum in Rom, wird am 6. März auch die Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele ausrichten.

-----