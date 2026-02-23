"Einfach lächerlich" - IOC-Chefin nach bizarrem Auftritt abgewatscht

Der von den olympischen Skeleton-Wettbewerben ausgeschlossene Ukrainer Vladislav Heraskevych hat IOC-Präsidentin Kirsty Coventry nach deren verwunderlichem Auftritt bei einer Pressekonferenz kritisiert.
IOC-Chefin von Ukrainer abgewatscht
„Das ist einfach lächerlich. Es wäre wirklich schön, jemanden in der Verantwortung zu haben, der tatsächlich Ahnung von den Vorgängen im Sport hat. Zumindest von den olympischen Themen“, schrieb der 27-Jährige auf dem Kurznachrichtendienst X.
Zudem wäre es schön, jemanden in der Verantwortung zu haben, der die „Olympische Charta lesen kann und Athleten nicht grundlos disqualifiziert“, legte der Ukrainer nach.
Coventry legt bizarren Auftritt hin
Coventry hatte am Sonntag auf der Abschluss-Pressekonferenz zu den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina auf gleich mehrere kritische Fragen keine Antworten parat gehabt. Unter zornigem Verweis auf ihr eigenes PR-Team gab sie an, von den Themen nicht zu wissen.
So betonte die simbabwische Sportfunktionärin beispielsweise, nichts von Doping-Enthüllungen der New York Times zu wissen.
„Da muss ich wieder mein Team anschauen und vielleicht muss ich jemanden entlassen, weil ich dazu wieder nichts sagen kann. Aber ich wäre sehr daran interessiert, mehr darüber zu erfahren“, sagte Coventry.
Heraskevych wegen Helm-Botschaft ausgeschlossenen
Dass Heraskevych die neue IOC-Präsidentin kritisierte, ist derweil keine Überraschung. Der ukrainische Athlet hatte während der Olympischen Spiele darauf bestanden, beim Skeleton-Wettbewerb einen besonderen Helm zu tragen. Darauf waren im Ukraine-Krieg gefallene ukrainische Profisportler abgebildet.
Heraskevych wurde daraufhin wegen des Verstoßes gegen Regel 50 der Olympischen Charta von den Winterspielen in Italien ausgeschlossen.
Die Regel besagt, dass in „allen olympischen Einrichtungen, Wettkampfstätten und anderen Bereichen Demonstrationen sowie politische, religiöse oder rassistische Propaganda jeglicher Art verboten“ sind.
Coventry hatte sich unter Tränen zum Ausschluss von Heraskevych geäußert, was zu weiteren Irritationen führte.