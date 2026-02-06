Olympia 2026: Geisenberger will Loch die Füße küssen

SPORT1 06.02.2026 • 15:10 Uhr Olympiasiegerin Natalie Geisenberger erinnert sich an ihren Sieg 2022 in Peking, als ihr Felix Loch die Füße küsste. Sie verspricht, sich zu revanchieren.

Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat Rodelkönig Felix Loch nach dem Olympia-Abschlusstraining in Cortina d’Ampezzo ein besonderes Versprechen gegeben: Sollte der 36-Jährige erneut Olympiasieger werden, werde sie ihm die Füße küssen.

Hinter der Ankündigung steckt eine kuriose Vorgeschichte: Als Natalie Geisenberger 2022 in Peking ihren dritten Einzel-Olympiasieg feierte, ging Loch auf die Knie und küsste ihr die Füße.

Nun traf Loch nach dem Abschlusstraining bei Olympia 2026, wo er auf Rang vier landete, im TV-Interview ein weiteres Mal auf die mehrmalige Olympia-Goldmedaillengewinnerin, die inzwischen als Expertin bei Eurosport arbeitet.

Olympia 2026: Geisenberger will sich bei Loch revanchieren

Dort blickte Geisenberger auf den gemeinsamen Moment zurück: „Es sind nicht nur die Feiern, sondern diese Momente – in Peking, wo der Felix vor dem vierten Lauf zu mir gekommen ist und gesagt hat: ‚Wenn du das jetzt durchziehst, dann küsse ich dir im Ziel die Füße.‘ Das hat er gemacht."

Kurzerhand schob sie hinterher: „Und ich würde mich revanchieren, wenn es so weit sein sollte – ohne Druck aufzubauen.“ Beide lachten daraufhin.

Loch kündigte daraufhin an, sein Bestes geben zu wollen. „Wenn nicht schon genug Motivation da war, dann doch jetzt“, meinte Geisenberger weiter.