Olympia 2026: "Ja, das stimmt" - Liebesbekenntnis nach Gold-Triumph

Samuel Kucza 14.02.2026 • 09:07 Uhr Die schwedische Langläuferin Linn Svahn bestätigt nach ihrem Olympiasieg ihre Beziehung mit Johan Häggström. Nach Jahren voller Verletzungen krönt sie ihr Comeback mit Gold – und einem besonderen Moment im Ziel.

Es war lange ein offenes Geheimnis, nun herrscht Klarheit: Die schwedischen Skilangläufer Linn Svahn und Johan Häggström sind ein Paar.

In der Vergangenheit hatten die beiden Athleten Nachfragen zu ihrem Privatleben stets abgeblockt. Bereits bei der WM 2023 in Planica hatte sich die Expertin Anna-Karin Strömstedt bei einer Live-Übertragung versprochen und eine Beziehung der beiden Langläufer angedeutet.

Gold für Svahn nach Jahren voller Rückschläge

Für Svahn bekam das Liebes-Outing eine besondere Bühne: Die 26-Jährige aus Lycksele gewann am Dienstag bei den Winterspielen in Italien Olympisches Gold im Sprint – ihre erste Medaille bei einem Großevent nach fünf Jahren voller Verletzungsprobleme. Unter anderem hatte sie sich die Schulter und den Kopf verletzt.

„Es war nicht wirklich so schwer, wie Sie es darstellen. Jeder hat immer seine Probleme, aber meine waren vielleicht etwas sichtbarer“, sagte Svahn laut der schwedischen Zeitung Expressen mit einem Lächeln.

Im Finale setzte sie sich gegen ihre Landsfrau Jonna Sundling durch und krönte ihr Comeback.

Emotionaler Olympia-Moment beim Zieleinlauf

Direkt nach dem Sieg fiel Svahn ihrem Nationalmannschaftskollegen Häggström in die Arme – die Kameras an der Ziellinie hielten den Moment fest. Für den 33-Jährigen war sportlich bereits schon im Viertelfinale Schluss.

Über die Team-Pressesprecherin Astri Lindbäck ließ Svahn die Beziehung schließlich wenige Tage später offiziell bestätigen. „Ja, das stimmt“, wird sie von Expressen zitiert. Weiter äußern wollte sich die frisch gekürte Olympiasiegerin nicht zu ihrem Privatleben.