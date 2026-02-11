Olympia 2026: Krimi! Historische Medaille für Deutschland

Johannes Vehren 11.02.2026 • 19:17 Uhr Das deutsche Rodel-Duo Dajana Eitberger und Magdalena Matschina gewinnt Silber bei den Olympischen Spielen. Der Wettkampf im Doppelsitzer der Frauen feierte seine Olympia-Premiere.

Dritte Silbermedaille für Deutschland! Das Duo Dajana Eitberger und Magdalena Matschina ist bei der Olympia-Premiere des Doppelsitzers bei den Frauen Zweiter geworden.

Die beiden verpassten die dritte Goldmedaille für das deutsche Team im Rodeln. In den vergangenen Tagen waren Max Langenhan und Julia Taubitz im Einzel erfolgreich.

Olympia: Favoritinnen holen nur Bronze

Nach dem ersten Durchlauf war der deutsche Doppelsitzer mit einem Rückstand von 0,022 Sekunden Zweiter hinter den Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer.

Den Rückstand konnten Eitberger/Matschina im zweiten Lauf nicht wettmachen. Die beiden Italienerinnen durften letztlich mit einem Vorsprung von 0,120 Sekunden über Gold jubeln. Bronze gewann Österreich mit dem Duo Selina Egle und Lara Michaela Kipp. Die Weltmeisterinnen waren eigentlich die Favoritinnen auf die Goldmedaille.

Drittes Rodel-Gold in der Staffel?

In der Staffel am Donnerstag bekommen Eitberger/Matschina noch eine weitere Chance auf Edelmetall. Und für die 35 Jahre alte Eitberger ist auch Silber ein später Höhenpunkt der erfolgreichen Karriere - errungen gewissermaßen auf dem zweiten Bildungsweg.

Schon im Einsitzer gehörte sie jahrelang zur Weltspitze, gewann bereits 2018 in Pyeongchang Olympia-Silber. Zur Saison 2023/2024 wechselte sie dann auf den Doppelsitzer und bildet seit nun zwei Wintern ein Duo mit der 15 Jahre jüngeren Matschina. Eitberger, Mutter eines fünfjährigen Sohnes, wird ihre Karriere nach der Saison beenden. Dieser letzte große Wettbewerb für sie war indes ein überschaubarer.

Kritik an Doppelsitzer-Qualifikation

In Cortina gingen nur elf Duos an den Start - und die Weltmeisterinnen von 2022 und 2023 fehlten: Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal hatten die interne Qualifikation im engen Zweikampf mit Eitberger/Matschina verpasst. Jede Nation durfte für die Premiere des Events nur einen Schlitten ins Rennen schicken.

„Ich finde es ein bisschen traurig, dass das IOC da nicht mehr Startplätze zur Verfügung stellt“, sagte Bundestrainer Patric Leitner über das Fehlen der Weltcup-Dritten: „Das sollte man wirklich mal überdenken, ob das dann noch ein würdiges Rennen ist.“

