Olympia 2026: Kurioser Moment im ZDF-Studio

Julius Schamburg 13.02.2026 • 00:21 Uhr Bei den Olympischen Winterspielen kommt es im ZDF-Studio zu einer ungewöhnlichen, aber amüsanten Szene. Moderator Jochen Breyer spricht von einem „Trauerspiel”.

Es war ein TV-Moment, den die Zuschauer wohl so schnell nicht wieder vergessen werden: ZDF-Moderator Jochen Breyer durfte sich am Donnerstag auf einem ungewöhnlichen Gebiet versuchen - und sprach danach selbst von einem „Trauerspiel“. Aber der Reihe nach.

Anna Seidel, die Freundin von Eishockey-Star Moritz Seider, war am Donnerstagabend im ZDF-Studio zu Gast. Parallel dazu war Seider mit den deutschen Eishockey-Herren im ersten Gruppenspiel gegen Dänemark im Einsatz.

Olympia: Es begann mit einem Trainingsvideo - dann wurde es kurios

Nach dem zweiten Drittel wurde ins Studio geschaltet und nicht nur Eishockey, sondern auch Seidels Spezialgebiet Shorttrack wurde thematisiert. Im TV wurde ein Trainingsvideo einiger Athletinnen eingeblendet.

Die Sportlerinnen lehnten sich dabei zur Seite und wurden mit einem Seil festgehalten. Dann setzten sie einen Fuß vor den anderen. „Das ist das sogenannte Imitationstraining, Trockenübungen halt. Wir imitieren die Laufbewegung nach und stärken die Muskeln”, erklärte Seidel dazu.

ZDF-Moderator Breyer muss Trockenübung nachahmen

Dann wurde es plötzlich kurios. „Dummerweise kam gestern in der Redaktionskonferenz die Idee auf, dass wir beide das hier im Studio live nachmachen. Soweit war noch alles in Ordnung Anna, weil du kannst das ja”, berichtete Breyer.

Die Mehrheit in dieser Redaktionssitzung sei allerdings der Meinung gewesen, dass besser Breyer die Übung nachahmen soll. „Weil wir demokratisch organisiert sind, beuge ich mich diesem Votum selbstverständlich. Also, wir probieren das jetzt mal”, sagte der Moderator.

„Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich entschuldige mich im Vorhinein, dass sie das jetzt mit ansehen müssen. Aber wir probieren das einmal”, fuhr Breyer fort und schritt zur Tat.

„Wir beenden das Trauerspiel”

Er führte die Übung aus und fragte besorgt: „Was passiert, wenn ich einen Hexenschuss kriege?” Seidel, die am anderen Ende des Bandes stand und dafür sorgte, dass Breyer nicht zu Boden fiel, konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen und meinte: „Da passiert nichts.”

Wenig später war die ungewöhnliche Einlage dann aber auch schon wieder beendet. „Wir beenden das Trauerspiel. Aber danke Anna, dass du mich festgehalten hast”, sagte Breyer. Anschließend wurden die Highlights des Finals der Shorttrackerinnen über 500 Meter gezeigt. Die Goldmedaille ging an Xandra Velzeboer aus den Niederlanden.

Olympia: Deutsche Eishockey-Stars mit Auftaktsieg