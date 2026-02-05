Olympia 2026: Mutter vermisst! Star-Moderatorin reist nicht zu Olympia

Mette Bech 05.02.2026 • 15:41 Uhr US-Moderatorin Savannah Guthrie reist nicht zu den Olympischen Spielen, weil ihre Mutter vermisst wird. Auch US-Präsident Donald Trump schaltet sich ein.

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden ohne die bekannte US-Fernsehjournalistin Savannah Guthrie statt. Wie der Sender NBC Sports mitteilte, wird die „Today“-Moderatorin nicht nach Italien reisen.

Die Absage hat einen ernsten Hintergrund: Guthries 84-jährige Mutter Nancy wurde am letzten Samstag als vermisst gemeldet und wird von zahlreichen Ermittlern gesucht, das FBI wurde ebenfalls hinzugezogen.

„Savannah wird nicht zu den Olympischen Spielen kommen, da sie sich in dieser schwierigen Zeit auf ihre Familie konzentriert“, erklärte ein Sprecher von NBC Sports. „Unsere Herzen sind bei ihr und der gesamten Familie Guthrie.“

Olympia: Wurde die Mutter der Moderatorin entführt?

Womöglich wurde die Mutter der 54-Jährigen sogar entführt. Gegenüber dem Sender erklärte Sheriff Chris Nanos, dass die Polizei eine Entführung bisher zwar nicht bestätigen kann, allerdings betonte er auch: „Ausschließen können wir das nicht. Wir werden dieser Spur nachgehen und prüfen, ob sie möglicherweise gestalkt wurde.“

Ihren ersten TV-Einsatz bei den Winterspielen in Mailand-Cortina hätte Guthrie bei der großen Eröffnungsfeier am Freitag gehabt. Nun kommt es aber nicht dazu.

Stattdessen hat sich sogar US-Präsident Donald Trump in den Fall der vermissten Nancy Guthrie eingemischt. Nachdem er mit Tochter Savannah telefoniert hatte, teilte er auf der Plattform Truth Social mit, dass er ihr die Unterstützung der Bundesstrafverfolgungsbehörden zugesichert habe: „Wir setzen alle Ressourcen ein, um ihre Mutter sicher nach Hause zu bringen.“

Trump spricht Mitgefühl aus - Moderatorin wendet sich an mögliche Entführer

Trump sprach zudem sein Mitgefühl aus und schrieb: „Gott segne und beschütze Nancy.“ Auch Savannah Guthrie selbst meldete sich nach dem Verschwinden ihrer Mutter in den sozialen Medien und forderte die Nation auf, für ihre Mutter zu beten.

In einem emotionalen Video, welches sie auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte, richtete sie sich an die möglichen Entführer: „Wir möchten von Ihnen hören und sind bereit, zuzuhören. Bitte melden Sie sich bei uns.“

Berichten zufolge ist Guthries 84-jährige Mutter zwar geistig gesund, allerdings soll sie auf tägliche Medikamente angewiesen sein.