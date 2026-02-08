Olympia 2026: Nackt-Jubel! Olympiasieger kennt kein Halten mehr

Moritz Thienen 08.02.2026 • 17:41 Uhr Benjamin Karl holt im Snowboard-Parallelriesenslalom seine nächste Goldmedaille. Anschließend überrascht er mit einem ungewöhnlichen Jubel.

Erst holte Benjamin Karl sich bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille, dann flogen beim Österreicher die Klamotten. Nach seinem Sieg im Snowboard-Parallelriesenslalom-Finale zeigte er einen verrückten Jubel.

Kaum im Ziel angekommen, zeigte Karl schon einen Striptease. Erst zog er seinen Helm und seine Ski-Brille aus, es folgten die Handschuhe, die Jacke und der Pulli. Nur wenige Sekunden später riss er sich dann auch noch das T-Shirt vom Körper. Mit nacktem Oberkörper und Muskel-Geste schrie er seine Freude heraus.

„Da macht er den Alpin-Board-Hulk aus Niederösterreich“, scherzte ARD-Kommentator Jan Wiecken. Zuvor hatte er ihn schon in höchsten Tönen gelobt: „Zweite Goldmedaille für den besten Alpin-Boarder aller Zeiten.“

Voller Freude stürmte Karl anschließend zu seinem Kontrahenten Kim Sangkyum und umarmte ihn mit nacktem Oberkörper. Den Südkoreaner, der Silber gewann, hatte er im Finale hauchdünn hinter sich gelassen.

Olympia: Karl schreibt mit Goldmedaille Geschichte

Nur wenige Sekunden später übermannten ihn dann seine Emotionen komplett. Der Österreicher fiel mit nacktem Oberkörper kopfüber zu Boden und lag anschließend einige Momente im Schnee.

Durch den Olympiasieg schrieb Karl übrigens gleichzeitig auch Geschichte. Der 40-Jährige ist der erste Athlet, der zwei Goldmedaillen im Parallel-Riesenslalom auf dem Snowboard einfahren konnte.