Gibt es die nächste deutsche Goldmedaille? Am Mittwoch steht bei den Olympischen Winterspielen 2026 die erste Medaillenentscheidung bei der Nordischen Kombination an.
Olympia 2026: Nordische Kombination heute live im Free-TV, Stream und Ticker - holt Geiger deutsches Gold?
Holt Geiger wieder Gold?
In Predazzo kämpfen die Männer ab 10 Uhr (im LIVETICKER) von der Normalschanze um eine gute Ausgangsposition für den anstehenden 10-Kilometer-Lauf (13.45 Uhr), der in Tesero ausgetragen wird.
Olympia heute live: So können Sie die Nordische Kombination im Free-TV verfolgen
- TV: ARD, Eurosport
- Stream: sportschau.de, sportstudio.de, Discovery+
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Für Team Deutschland werden Vincenz Geiger, Julian Schmid und Johannes Rydzek an den Start gehen. Geiger zählt dabei zu den Top-Favoriten auf Gold. Zumal der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison nach seiner Goldmedaille bei den vergangenen Spielen in Peking als Titelverteidiger an den Start geht.
Obwohl Geiger aufgrund von Knieproblemen das Abschlusstraining auslassen musste, soll sein Start laut DSV nicht gefährdet sein.
Zum weiteren Favoritenkreis zählen der Gesamtweltcup-Führende Johannes Lamparter aus Österreich und die Brüder Jens und Einar Luras Oftebro aus Norwegen. Aber auch Schmid werden Chancen eingeräumt. Der Oberstdorfer liegt im Gesamtweltcup auf dem dritten Rang.