Olympia 2026: Nordische Kombination heute live im Free-TV, Stream und Ticker - holt Geiger deutsches Gold?

SPORT1 11.02.2026 • 07:30 Uhr Bei der nordischen Kombination wird es am Mittwoch das erste Mal ernst. Der Deutsche Vinzenz Geiger zählt zu den Gold-Favoriten.

Gibt es die nächste deutsche Goldmedaille? Am Mittwoch steht bei den Olympischen Winterspielen 2026 die erste Medaillenentscheidung bei der Nordischen Kombination an.

In Predazzo kämpfen die Männer ab 10 Uhr (im LIVETICKER) von der Normalschanze um eine gute Ausgangsposition für den anstehenden 10-Kilometer-Lauf (13.45 Uhr), der in Tesero ausgetragen wird.

Olympia heute live: So können Sie die Nordische Kombination im Free-TV verfolgen

Für Team Deutschland werden Vincenz Geiger, Julian Schmid und Johannes Rydzek an den Start gehen. Geiger zählt dabei zu den Top-Favoriten auf Gold. Zumal der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison nach seiner Goldmedaille bei den vergangenen Spielen in Peking als Titelverteidiger an den Start geht.

Obwohl Geiger aufgrund von Knieproblemen das Abschlusstraining auslassen musste, soll sein Start laut DSV nicht gefährdet sein.