Olympia 2026: Offiziell! Superstar wird deutscher Fahnenträger

Maximilian Huber 04.02.2026 • 17:39 Uhr Leon Draisaitl und Katharina Schmid werden Deutschland bei der olympischen Eröffnungsfeier am Freitag als Fahnenträger vertreten.

Die Entscheidung über die deutschen Fahnenträger bei der olympischen Eröffnungsfeier ist gefallen.

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und Skispringerin Katharina Schmid werden das deutsche Aufgebot am Freitag als Fahnenträger anführen. Das gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Mittwoch bekannt.

Olympia: Draisaitl führt Team D ins San Siro

Die Entscheidung traf die Öffentlichkeit und das Team D in einer gemeinsamen Wahl, die vom 26. Januar bis einschließlich 3. Februar lief. Wie der DOSB bekanntgab, gewannen Draisaitl und Schmid sowohl die öffentliche Wahl als auch das interne Team D Voting. An der Wahl beteiligten sich über 135.000 Fans.

Draisaitl, Eishockey-Superstar und in der NHL für die Edmonton Oilers aktiv, wird das Team Deutschland bei der Eröffnungsfeier in Mailand ins San Siro Stadion führen. Der 30-Jährige spielt in der Nacht zu Donnerstag (4.00 Uhr MEZ) noch für die Edmonton Oilers in der NHL bei den Calgary Flames, er landet am Freitag in Mailand, um am Abend bei seinem Olympiadebüt gleich die Flagge zu tragen. Das olympische Eishockeyturnier beginnt für die deutschen Männer erst am 12. Februar.

Schmid wird getrennt auflaufen, da bei den Winterspielen in Norditalien die Eröffnungsfeier erstmals auf mehrere Standorte verteilt stattfindet. Die Ski-Nordisch-Wettbewerbe werden in Val di Fiemme ausgetragen. Schmid, die bereits am Samstag von der Normalschanze um eine Medaille springt, wird an der Zeremonie an den Schanzen in Predazzo teilnehmen.

Doppelte Premiere durch Draisaitl und Schmid

Schmid, die als erste Skispringerin die deutsche Fahne tragen wird, holte sich bei den Frauen knapp 50 Prozent der Stimmen aus der Öffentlichkeit und 37 Prozent der Stimmen aus dem Team D. Auf Draisaitl vereinten sich bei den männlichen Kandidaten etwas mehr als 51 Prozent der Stimmen aus der Öffentlichkeit und knapp 41 Prozent der Stimmen aus dem deutschen Olympia-Aufgebot. Er ist ebenfalls der erste Eishockeyspieler, der bei einer Eröffnungsfeier die deutsche Fahne trägt. 2018 war Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff diese Ehre bei der Schlussfeier zuteil geworden.

Draisaitl und Schmid setzten sich bei der Wahl gegen Ramona Hofmeister (Snowboard), Laura Nolte (Bob), Johannes Rydzek (Nordische Kombination) und Tobias Wendl (Rennrodeln) durch.

