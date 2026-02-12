Olympia 2026: "Problematisch und ungeeignet" - Wirbel um Berlin-Shirts

Vincent Wuttke 12.02.2026 • 17:53 Uhr Im Olympia-Fanshop gibt es Shirts zu den Spielen von 1936 in Berlin zu kaufen. Das sorgt in Deutschland für Wirbel.

Hat sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit der Auswahl der Produkte im offiziellen Olympia-Fanshop einen Gefallen getan? In Deutschland gibt es Wirbel um T-Shirts, die an die Spiele 1936 in Berlin erinnern.

Klara Schedlich, Sprecherin für Sportpolitik der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, warf dem IOC vor, „dass es seine eigene Geschichte offenbar nicht ausreichend reflektiert“.

Aus Sicht der Politikerin waren die Wettkämpfe und die Inszenierung drumherum „ein zentrales Propagandainstrument des NS-Regimes“. Nun würde man dies verharmlosen.

Olympia 2026: „Problematische Bildwahl“ bei Berlin-Shirt

Dabei geht es Schedlich auch um die Gestaltung des Kleidungsstücks. „Das T-Shirt erweckt optisch den Eindruck, an diese Ästhetik anzuknüpfen.“ Ihr fehle jedoch die kritische Einordnung, sodass „diese Bildwahl problematisch und für ein T-Shirt ungeeignet“ sei.

Doch wieso regt sich durchaus Widerstand gegen ein Shirt? Das Produkt aus der „Heritage Collection“ bildet unter den olympischen Ringen eine männliche Figur mit Lorbeerkranz über der Quadriga des Brandenburger Tors ab. Zudem ist der Schriftzug „Germany Berlin 1936 Olympic Games“ zu sehen.

Olympia 2026: T-Shirts sorgen für Wirbel

Das IOC sah sich bereits dazu veranlasst, auf die Kritik zu reagieren und veröffentlichte eine Stellungnahme. Das Komitee betont, „selbstverständlich die historische Problematik der NS-Propaganda im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin“ anzuerkennen.

Doch das IOC wolle mit dem Shirt vielmehr auf die sportlichen Leistungen von damals hinweisen: „Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass in Berlin 4.483 Athleten aus 49 Ländern in 149 Wettbewerben um Medaillen kämpften.“