Olympia 2026: Sicherheitspanne im olympischen Dorf

SPORT1 05.02.2026 • 22:42 Uhr Vor der Olympia-Eröffnungsfeier kommt es im olympischen Dorf zu einer Sicherheitspanne. Sanitäranlagen werden mutwillig beschädigt.

Schreckmoment im olympischen Dorf! Im Vorfeld der Eröffnungsfeier ist laut der italienischen Zeitung Corriere della Sera mit Berufung auf die ansässige Polizei in Mailand eine Sicherheitspanne aufgetreten.

Demnach ist es bisher unbekannten Personen gelungen, in den Unterkünften der Athleten mutwillig Sanitäranlagen zu beschädigen. Das Brisante hierbei ist, dass der Zugang ins olympische Dorf eigentlich nur mit einem besonderen Ausweis und QR-Code möglich sein soll.

Nicht die erste Panne rund um Olympia?

Wie der Corriere zudem berichtete, soll es bereits Mitte Dezember und Mitte Januar zu Vorfällen gekommen sein. Dabei wurden offenbar in insgesamt 70 Zimmern die Duschen beschädigt. Die Schäden sollen erst durch einen Wasserschaden aufgefallen sein.