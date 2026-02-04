Olympia 2026: Überraschung um Yann Sommer

Newsticker
Überraschung um Sommer

Im San Siro in Mailand findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele statt. Dabei kommt es zu einer Überraschung um den ehemaligen Bayern-Torwart Yann Sommer.
Johannes Vehren
Im San Siro in Mailand findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele statt. Dabei kommt es zu einer Überraschung um den ehemaligen Bayern-Torwart Yann Sommer.

Neue Aufgabe für Yann Sommer! Wie das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) bekanntgegeben hat, wird der ehemalige Torwart des FC Bayern am Freitagabend die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele für den Sender als Co-Kommentator begleiten.

Für den 37-Jährigen ist es sein Kommentatoren-Debüt. An der Seite von Kommentator Reto Müller soll Sommer den Zuschauern die „italienische Kultur und Lebensart näherbringen“, teilte der Sender mit.

Die Feierlichkeiten finden im legendären Fußballstadion San Siro in Mailand statt. Die Umgebung kennt der Torwart bestens, denn seit Sommer 2023 trägt er das Trikot von Inter Mailand.

Zuvor war der Schweizer ein halbes Jahr lang der Keeper des FC Bayern gewesen. Nachdem sich Manuel Neuer schwer verletzt hatte, holten die Münchener ihn als Ersatz von Borussia Mönchengladbach.

