Olympia 2026: Vonn bestätigt Kreuzbandriss - und will bei Olympia starten

Maximilian Huber 03.02.2026 • 16:18 Uhr Lindsey Vonn hat sich das Kreuzband gerissen. Den Traum von einer Teilnahme bei Olympia will der US-Star dennoch nicht aufgeben.

Die großen Sorgen um Wintersport-Superstar Lindsey Vonn haben sich bewahrheitet. Wie die 41-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Cortina d’Ampezzo bestätigte, habe sie nach ihrem Sturz am Freitag in Crans Montana eine schwere Knieverletzung erlitten.

Aber: Den Traum von einer Teilnahme bei Olympia will die US-Amerikanerin aber dennoch nicht aufgeben.

Vonn will trotz Kreuzbandriss bei Olympia starten

„Letzten Freitag habe ich mein Kreuzband gerissen. Aber mein Knie ist nicht geschwollen. Daher will ich es am Sonntag probieren. Ich weiß, dass ich nicht mehr die gleichen Chancen habe. Aber ich will es versuchen“, sagte Vonn.

Betroffen ist das linke Knie. Seit ihrem Comeback in der vergangenen Saison fährt die 41-Jährige mit einer Teilprothese im rechten Knie fährt.

Am Dienstag sei sie „Ski gefahren, das Knie ist nicht geschwollen. Ich fühle mich besser als 2019 bei der WM, und da hatte ich keinen Kreuzbandriss.“

„Ich habe keine Schmerzen“, betonte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 und fügte hinzu: „Das Leben ist nicht perfekt. Das ist offensichtlich nicht das, was ich gehofft habe. Ich habe heute trainiert, muss aber noch das Abfahrtstraining versuchen.“

Olympische Spiele 2026: Abfahrt bereits am Sonntag

Bereits am Sonntag findet in Cortina d’Ampezzo das Abfahrtsrennen der Damen statt. Die Zeit dürfte für die Olympiasiegerin von 2010 eng werden.

Ob sie nach dem Rennen in der Königinnen-Disziplin noch weitere Rennen bei Olympia bestreiten wird, ließ sie offen: „Wenn es (das Knie, d.Red.) stabil ist und ich mich sicher fühle, werde ich weiter Rennen fahren. Ziel ist die Abfahrt. Ich muss erst abwarten, wie es sich anfühlt. Aber ich kann Ihnen diese Antwort erst geben, wenn ich tatsächlich Ski gefahren bin. Ich muss erst 85 Meilen die Stunde fahren, dann kann ich es sagen.“

Vonn will in Cortina, wo sie im Weltcup Rekordsiegerin ist, ihr famoses Comeback mit ihrer zweiten Goldmedaille bei einer Olympia-Abfahrt nach 2010 krönen.

Fatale Vonn-Verletzung kurz vor Olympia

In Crans-Montana hatte sie bei kniffligen Verhältnissen nach dem Sprung ins „Fuchsloch“ das Gleichgewicht verloren. Sie geriet in Rückenlage und schlug schließlich im Fangnetz ein.

Nach dem Sturz am vergangenen Freitag bei der Weltcup-Abfahrt in der Schweiz habe sie „ein schlechtes Gefühl“ gehabt, „aber ich habe die Hoffnung hochgehalten, ich habe nicht geweint“.

