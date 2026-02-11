Olympia 2026: Zeitplan Tag 5 heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Medaillen-Hoffnung für Deutschland

SPORT1 11.02.2026 • 07:00 Uhr Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina bieten tagtäglich sportliche Höchstleistungen an. Am Mittwoch stehen viele Disziplinen auf dem Programm. So können Sie Tag 5 bei Olympia 2026 heute live verfolgen.

Am Mittwoch, dem fünften Wettkampftag der diesjährigen Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina, stehen insgesamt zehn Disziplinen an, während acht Entscheidungen fallen werden.

Die Nordische Kombination wird den Tag einläuten. Hier springen die Männer ab 10 Uhr auf der Normalschanze in Predazzo (LIVETICKER). Weitere Entscheidungen fallen am heutigen Tag unter anderem im Super-G der Männer, im Frauen-Biathlon über 15 Kilometer sowie im Doppelsitzer im Rodeln.

Im Curling treffen die deutschen Männer am Abend (ab 19.05 Uhr) auf Kanada. Außerdem startet heute das olympische Eishockey-Turnier der Männer mit den ersten Partien der Gruppe B (LIVETICKER).

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV : ARD und Eurosport

: ARD und Eurosport Stream : sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com

: sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Olympia-Plan: Fokus auf Nordische Kombination, Biathlon und Rodeln

In Predazzo kämpfen die Männer in der Nordischen Kombination ab 10 Uhr (im LIVETICKER) von der Normalschanze, um eine gute Ausgangsposition für den anstehenden 10-Kilometer-Lauf (13.45 Uhr) zu erzielen, der in Tesero ausgetragen wird.

Für das deutsche Biathlon-Team geht es heute mit dem nächsten olympischen Wettbewerb weiter. Das Einzelrennen der Frauen steht auf dem Programm. Für den deutschen Skiverband werden dabei vier Athletinnen an den Start gehen. Als große Hoffnungsträgerin gilt die Gesamtweltcupsiegerin aus dem Vorjahr, Franziska Preuß (ab 14.15 Uhr im LIVETICKER).

Ein besonderer deutscher Medaillenfokus liegt heute erneut beim Rodeln. Die Läufe der Doppelsitzer bei Frauen und Männern stehen an (nur jeweils zwei Läufe). Nach drei olympischen Goldmedaillen könnten die deutschen Doppelsitzer-Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt Historisches schaffen (ab 17 Uhr im LIVETICKER).

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

SKI ALPIN: 11.30 Uhr Super-G, Männer

11.30 Uhr Super-G, Männer NORDISCHE KOMBINATION: 10.00 Uhr Normalschanze, 13.45 Uhr Skilanglauf, Männer

10.00 Uhr Normalschanze, 13.45 Uhr Skilanglauf, Männer SKI FREESTYLE: 14.55 Uhr Moguls 2. Finale, Frauen (1. Finale ab 14.15 Uhr)

14.55 Uhr Moguls 2. Finale, Frauen (1. Finale ab 14.15 Uhr) BIATHLON : 14.15 Uhr Einzel, Frauen

: 14.15 Uhr Einzel, Frauen EISSCHNELLAUF: 18.30 Uhr 1000m, Männer

18.30 Uhr 1000m, Männer RODELN: 18.53 Uhr Doppelsitzer Frauen (1. Lauf ab 17 Uhr)

18.53 Uhr Doppelsitzer Frauen (1. Lauf ab 17 Uhr) RODELN : 19.44 Uhr Doppelsitzer Männer (1. Lauf ab 17.51 Uhr)

: 19.44 Uhr Doppelsitzer Männer (1. Lauf ab 17.51 Uhr) EISKUNSTLAUF: 19.30 Uhr Eistanz Kür

Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht