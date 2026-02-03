Olympia 2028: Diese US-Städte erleben das Fußballfest

SID 03.02.2026 • 19:16 Uhr Das Fußballturnier bei den Sommerspielen in Los Angeles wird über das ganze Land verteilt.

Das olympische Fußball-Turnier wird 2028 über die gesamten USA verteilt ausgetragen. Wie das Organisationskomitee am Dienstag bekannt gab, finden die Gruppenspiele und Viertelfinals in New York City, Columbus/Ohio, Nashville/Tennessee und St. Louis/Missouri sowie in den beiden kalifornischen Städten San Diego und San Jose statt. Als Austragungsort der Halbfinals, der Bronzespiele und der Finals bei Frauen und Männern stand der Rose Bowl in Pasadena/Kalifornien bereits fest.

Heimstätten von MLS und NWSL: Sechs WM-Stadien im Liga-Alltag

Die sechs anderen Stadien beherbergen im Ligabetrieb allesamt Teams aus der MLS oder der NWSL. In New York wird im Etihad Park gespielt, der künftigen Heimat des New York City FC. Die Columbus Crew stellen ihr ScottsMiracle-Gro Field, der Nashville SC seinen Geodis Park, St. Louis City den Energizer Park, die San Jose Earthquakes und der Bay FC den PayPal Park sowie der San Diego FC und San Diego Wave das Snapdragon Stadium.

Ost-West-Konzept soll Reisestress minimieren

„Die Austragung der Gruppen- und K.o.-Spiele im olympischen Fußball in Stadien in den gesamten Vereinigten Staaten bedeutet, dass mehr Fans dieses globale Ereignis live miterleben und den olympischen Geist hautnah erfahren können“, sagte Shana Ferguson, Leiterin Sport und Spielorganisation bei LA28. Das OK will die Spiele so verteilen, dass sie schrittweise von Ost nach West „wandern“ und der Reiseaufwand somit reduziert wird. Das Internationale Olympische Komitee erwägt zudem eine Entzerrung der Termine, um den Spielerinnen und Spielern mehr Erholungszeit zu geben.

