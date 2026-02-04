Olympia-Auftakt heute live im TV, Stream und Ticker - Mixed-Curling

Während die Welt auf die spektakuläre Eröffnungsfeier am Freitag wartet, fällt der erste sportliche Startschuss bei den Olympischen Winterspielen schon zwei Tage vorher. Am Mittwochabend stehen erste Curling-Begegnungen im Mixed-Doppel auf dem Programm.
Olympia-Auftakt schon am Mittwoch
Der Grund für den verfrühten Beginn liegt im breiten Teilnehmerfeld und dem dichten Spielplan. In der Vorrunde treffen zahlreiche Teams im Round-Robin-Modus aufeinander, bevor Halbfinals und Medaillenentscheidungen folgen. Der zusätzliche Zeitpuffer sorgt dafür, dass die Partien besser verteilt werden können und die Athletinnen und Athleten ausreichend Regenerationszeit erhalten.
Olympia heute im TV: So verfolgen Sie Curling LIVE
- TV: -
- Stream: ZDF Mediathek, HBO Max
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Auftaktspiele im Curling-Mixed-Doppel
Zum Auftakt stehen direkt mehrere spannende Mixed-Doppel-Partien auf dem Programm. Großbritannien trifft auf Norwegen, zudem fordert Estland die Schweiz.
Außerdem trifft Schweden auf Südkorea, Kanada bekommt es zum Auftakt mit Tschechien zu tun.
Olympia beginnt sportlich schon vor der großen Show
So steht fest: Während im San Siro noch die letzten Vorbereitungen für die große Eröffnungsfeier laufen, kämpfen Athleten und Athletinnen im Curling bereits um wichtige Siege in der Vorrunde.
Damit startet Olympia zumindest schon sportlich auf dem Eis, noch bevor das olympische Feuer offiziell entfacht wurde.