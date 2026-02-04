Olympia-Auftakt heute live im TV, Stream und Ticker - Mixed-Curling

SPORT1 04.02.2026 • 16:00 Uhr Noch vor der großen Eröffnungs-Show am Freitag im San Siro starten die Olympischen Winterspiele bereits mit ersten Wettkämpfen am Mittwoch. Im Curling beginnen erste Mixed-Wettbewerbe.

Während die Welt auf die spektakuläre Eröffnungsfeier am Freitag wartet, fällt der erste sportliche Startschuss bei den Olympischen Winterspielen schon zwei Tage vorher. Am Mittwochabend stehen erste Curling-Begegnungen im Mixed-Doppel auf dem Programm.

Der Grund für den verfrühten Beginn liegt im breiten Teilnehmerfeld und dem dichten Spielplan. In der Vorrunde treffen zahlreiche Teams im Round-Robin-Modus aufeinander, bevor Halbfinals und Medaillenentscheidungen folgen. Der zusätzliche Zeitpuffer sorgt dafür, dass die Partien besser verteilt werden können und die Athletinnen und Athleten ausreichend Regenerationszeit erhalten.

Olympia heute im TV: So verfolgen Sie Curling LIVE

TV: -

- Stream: ZDF Mediathek, HBO Max

ZDF Mediathek, HBO Max Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Auftaktspiele im Curling-Mixed-Doppel

Zum Auftakt stehen direkt mehrere spannende Mixed-Doppel-Partien auf dem Programm. Großbritannien trifft auf Norwegen, zudem fordert Estland die Schweiz.

Außerdem trifft Schweden auf Südkorea, Kanada bekommt es zum Auftakt mit Tschechien zu tun.

Olympia beginnt sportlich schon vor der großen Show

So steht fest: Während im San Siro noch die letzten Vorbereitungen für die große Eröffnungsfeier laufen, kämpfen Athleten und Athletinnen im Curling bereits um wichtige Siege in der Vorrunde.