Olympia-Drama in der Königsdisziplin: "Zwei der ganz, ganz Großen hat es erwischt!"

Johannes Vehren 21.02.2026 • 12:23 Uhr Die beiden Medaillen-Anwärter Ivo Niskanen und Harald Östberg Amundsen müssen den Langlauf-Klassiker über 50 Kilometer bei den Olympischen Winterspielen innerhalb kurzer Zeit vorzeitig beenden.

Drama beim Langlauf-Klassiker über die 50 Kilometer bei den Olympischen Winterspielen! Die beiden Mitfavoriten Ivo Niskanen und Harald Östberg Amundsen sind nach rund einer halben Stunde binnen weniger Augenblicke ausgeschieden.

Aus unterschiedlichen Gründen waren die beiden nicht für die Königsdisziplin ihrer Sportart gerüstet, wie sich im Lauf der Konkurrenz zeigen sollte.

Olympia: Grippe schwächt Langlauf-Star

Zunächst gab der Finne Niskanen auf, indem er ohne Fremdeinwirkung einfach auf der Strecke stehen blieb. Er schien mit seinen Kräften komplett am Ende zu sein.

Der Langlauf-Star hat seit Anfang der Woche schon mit einer Grippe zu kämpfen. Trotz der körperlichen Schwächung gaben seine Ärzte das „Go“ für das Rennen.

Wie Niskanen dem finnischen Fernsehsender YLE verriet, musste er der Krankheit Tribut zollen: „Als ich die dritte Runde lief, bekam ich keine Luft mehr. Ich konnte nichts mehr tun. Das hatte keinen Sinn.“

Fast zeitgleich schied auch der Norweger Amundsen aus. Ihm ging es zwar körperlich gut, doch er hatte Probleme mit seinen Skiern. ARD-Kommentator Jens-Jörg Rieck mutmaßte, dass das Material des 27-Jährigen falsch gewachst wurde.

„Zwei absolute Giganten dieser Sportart“

Amundsen hatte bei einem Anstieg kaum noch Halt, die Skier rutschten einfach nur weg, weshalb er keinen Sinn mehr darin gesehen hatte, die 50 Kilometer noch weiter zu absolvieren.