DSV setzt Olympia-Ziel: Zehn Medaillen für Deutschland

SID 02.02.2026 • 15:45 Uhr Der Deutsche Skiverband (DSV) macht seinen Athleten klare Vorgaben, wie viele deutsche Medaillen es bei den Olympischen Winterspielen in Italien geben soll.

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat für die Olympischen Winterspiele den Gewinn von zehn Medaillen als Ziel ausgegeben.

Diese mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) abgestimmte Vorgabe sei „ambitioniert, aber sportlich erreichbar“, sagte Andreas Schlütter, Sprecher des DSV-Vorstands, in einer entsprechenden Mitteilung.

Für die gesamte deutsche Mannschaft peilt der DOSB bei den Spielen in Norditalien (6. bis 22. Februar) eine Top-3-Platzierung im Medaillenspiegel an.

DSV: Gute Chancen bei Kombinierern und Freestyle

Im DSV sind die olympischen Sportarten Ski alpin, Biathlon, Skispringen, Nordische Kombination, Skilanglauf und Ski Freestyle organisiert.

Besonders in der Kombination oder im Ski Freestyle hat die deutsche Mannschaft aufgrund jüngster Leistungen gute Medaillenchancen. Hinzu kommen einzelne Hoffnungsträgerinnen wie Skirennläuferin Emma Aicher oder Biathletin Franziska Preuß. Im Biathlon und Skispringen gelten die Deutschen zudem in den Mannschaftswettbewerben als Medaillenkandidaten.

„Das Grundgefühl mit Blick auf Olympia ist durchweg positiv“, sagte Schlütter. Nach einem „verhaltenen Saisonstart“ hätten die Mannschaften in den vergangenen Wochen „noch einmal Schwung aufgenommen“.