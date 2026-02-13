Olympia: Eishockey-Fan nach 16 Jahren Flucht festgenommen

SPORT1 13.02.2026 • 13:29 Uhr Ein 44-jähriger Slowake fährt zu den Olympischen Spielen nach Mailand, um sein Eishockeyteam zu unterstützen. Doch seine Reise endet im Gefängnis.

Einem Eishockey-Fan ist der Besuch der Olympischen Winterspiele zum Verhängnis geworden. Als der Slowake am Mittwochabend in sein Hotel in Mailand einchecken wollte, löste sein Name im System einen Alarm aus. Die Carabinieri-Polizei reagierte und nahm den 44-Jährigen fest, wie die Behörde in einer Mitteilung erklärte.

Grund für die Festnahme war ein laufender Haftbefehl gegen den Mann aus dem Jahr 2010. Demnach muss der slowakische Staatsbürger wegen mehrerer Ladendiebstähle noch eine Strafe von 11 Monaten und sieben Tagen absitzen.

Olympia: Fan wird seit 16 Jahren gesucht

Der seit 16 Jahren gesuchte Slowake war vom Bozner Landgericht verurteilt worden. Trotz des Eintrags auf der Fahndungsliste nahm er das Risiko auf sich und reiste nach Italien, wo er die slowakische Eishockey-Nationalmannschaft anfeuern wollte.