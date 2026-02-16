Olympia-Eiskunstlauf heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Gold für Deutschland bei Kür der Paare?

SPORT1 16.02.2026 • 17:00 Uhr Bei den Olympischen Winterspielen steht heute beim Eiskunstlauf die Kür der Paare auf dem Programm. Das deutsche Duo Minerva Hase und Nikita Volodin hat Gold im Blick.

Jetzt gilt es! Heute (20 Uhr im LIVETICKER) fällt bei der Kür der Paare im Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen die Entscheidung. Dabei besonders im Blick: Das deutsche Duo Minerva Hase und Nikita Volodin.

„Ich glaube, man hat die ganze Saison schon gesehen, dass alle von Wettkampf zu Wettkampf immer ein bisschen besser wurden und alle auf den Höhepunkt hier hingearbeitet haben“, sagte Hase im Vorfeld der Spiele.

Eiskunstlauf bei Olympia heute live: So verfolgen Sie die Kür der Paare

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: sportstudio.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com

sportstudio.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Ambitionen sind für Hase diesmal sehr groß. 2018 verpasste sie mit ihrem damaligen Partner Nolan Seegert die Spiele in Pyeongchang. 2022 ging Seegert nach einer Corona-Infektion und strenger Quarantäne total entkräftet an den Start – am Ende sprang Rang 16 heraus. Nun soll alles anders werden.

„Körperlich sind wir ready. Wie es mental läuft, werden wir dann vor Ort sehen“, sagte Hase in der ARD: „Nikita ist da ruhiger und mehr in sich gekehrt. Er macht dann sein Ding.“

Die Medaille sei ein Ziel, aber es gehe einzig darum, „sich auf das zu besinnen, was wir beeinflussen können“, sagte Hase, „und das sind unser Training, unsere Leistung auf dem Eis. Die Medaille - so sehr wir sie wollen - liegt dann, wenn wir unser Zeug machen, nicht mehr in unserer Hand, sondern bei den Preisrichtern. Es wird darauf ankommen, wer an den zwei Tagen am nervenstabilsten sein wird.“

