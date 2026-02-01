25. Winterspiele: DEB-Frauen starten mit Schweden-Kracher

SID 01.02.2026 • 15:49 Uhr Die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod greift bereits einen Tag vor der Eröffnungsfeier ins Geschehen ein.

Die deutschen Eishockeyspielerinnen haben in Mailand ihre finalen Vorbereitungen für den Olympia-Auftakt aufgenommen.

Am Donnerstag (12.10 Uhr/ZDF Livestream und Eurosport) und damit bereits einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Italien trifft das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod auf Schweden. Am Sonntag trainierte die Mannschaft erstmals auf dem olympischen Eis der Milano Rho Ice Hockey Arena.

Kluge begeistert: Hohes Trainings-Tempo und erstklassiges Eis in Mailand

„Gestern haben uns vor Ort schon sehr viele Eindrücke erwartet – im ersten Moment war es fast ein bisschen überfordernd“, sagte Angreiferin Laura Kluge, die am Samstag mit ihren Teamkolleginnen in Mailand angekommen war und das Quartier im Olympischen Dorf bezogen hatte. „Heute im Training hatten wir bereits ein gutes Tempo, die Eisqualität war sehr gut – es hat Spaß gemacht, hier gemeinsam mit den Mädels auf dem Eis zu stehen“, fügte Kluge hinzu.

Frauen-Eishockey eröffnet die Spiele – 188 Deutsche am Start