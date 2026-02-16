Olympia: Eurosport verzeichnet „starkes Wachstum“

SID 16.02.2026 • 11:24 Uhr Zur Halbzeit stellt der Sender fest, dass besonders viele Wintersportfans die Streamingangebote aus Italien nutzen.

Mehr Zuschauer im TV, mehr Nutzer im Netz: Eurosport kann sich zur Halbzeit der Olympischen Winterspiele in Italien über ein „starkes Wachstum“ freuen. Schon nach drei Wettkampf-Tagen habe sich die „Anzahl der gestreamten Stunden“ im Vergleich zum gesamten Zeitraum der vergangenen Winterspiele in Peking 2022 mehr als verdoppelt, hieß es in einer Stellungnahme auf Anfrage des SID.

Auch vor den Fernsehgeräten sind mehr Olympia-Fans dabei: In Deutschland sei die „Sehdauer der linearen Nutzung von Eurosport“ im Vergleich um 50 Prozent gestiegen.