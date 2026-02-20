Olympia-Frust gipfelt in sofortigem Rücktritt!

Samuel Kucza 20.02.2026 • 12:18 Uhr Italiens Techniktrainer Mauro Pini zieht nach enttäuschenden Olympia-Ergebnissen in Bormio die Konsequenzen und tritt mit sofortiger Wirkung zurück.

Der italienische Ski-Verband muss nach den Olympischen Winterspielen 2026 eine personelle Veränderung hinnehmen. Techniktrainer Mauro Pini hat nach den enttäuschenden Resultaten seiner Athleten mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt.

Für die italienischen Technik-Herren verliefen die Wettbewerbe im Slalom und Riesenslalom alles andere als zufriedenstellend. Lediglich zwei von acht Startern erreichten überhaupt in beiden Läufen das Ziel. Auch in der Team-Kombination blieb die erhoffte Medaille aus.

„Ich übernehme die Verantwortung“

„Ich übernehme die Verantwortung für die enttäuschenden Ergebnisse der italienischen Athleten in den technischen Disziplinen“, erklärte Pini laut der Pressemitteilung des italienischen Wintersportverbandes (FISI).

Er meinte weiter: „Nach reiflicher Überlegung und Angesichts des Verlusts des notwendigen gegenseitigen Vertrauensverhältnisses zu meinen Vorgesetzten halte ich es für richtig, einen Schritt zurückzutreten.“

Pini hatte das Amt erst im April letzten Jahres übernommen. Die sportliche Bilanz fiel jedoch mager aus. Einziger Lichtblick war ein Podestplatz von Alex Vinatzer im Weltcup-Riesenslalom von Beaver Creek.

Die übrigen Athleten um Vinatzer, Tobias Kastlunger, Luca de Aliprandini und Tommaso Sala konnten ihre Rennen hingegen nicht beenden und schieden vorzeitig aus.