Nach der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Mailand am 6. Februar geht es nun an den verschiedenen Olympia-Standorten richtig zur Sache. Heute stehen die nächsten acht Entscheidungen auf dem Programm.
Olympia heute LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker - Entscheidungen im Biathlon, Abfahrt & Rodeln
Olympia-Highlights heute: Tag 2
Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina starten heute offiziell. Am Sonntag stehen fünf Entscheidungen an. Auch Deutschland hat Medaillenchancen. So können Sie Tag 2 bei Olympia 2026 heute live verfolgen.
Dabei stehen die deutschen Chancen wohl bei der Abfahrt der Frauen und beim Rodeln der Männer im Einzel (OLYMPIA ab 10 Uhr im LIVETICKER) am besten.
Olympia 2026 heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker
- TV: ZDF und Eurosport
- Stream: sportstudio.de, hbomax.com
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Olympia-Plan heute: Ski Alpin und Biathlon im Fokus
Ein erstes Highlight bildet die Abfahrt der Frauen in Cortina d’Ampezzo. Dabei werden sich unter anderem die Amerikaner um Superstar Lindsey Vonn mit der Deutschen Emma Aicher duellieren.
Die vierte Entscheidung des Tages geht derweil nur über Norwegen: Beim Biathlon kämpft in der Mixed-Staffel unter anderem Franziska Preuß gegen die Topfavoriten um die ersten Medaillen. Außerdem stehen auch die ersten Highlights im Eisschnelllauf und Rodeln an.
Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:
- SKI ALPIN: 11.30 Uhr Abfahrt, Frauen
- LANGLAUF: 12.30 Uhr Langlauf + Skiathlon, Männer
- SNOWBOARD: 13 Uhr Parallel-Riesenslalom, Männer + Frauen
- BIATHLON: 14.05 Uhr Mixed Staffel
- EISSCHNELLLAUF: 16 Uhr 5000m, Männer
- RODELN: 17 Uhr Einer, Männer
- EISKUNSTLAUF: 19.30 Uhr Team-Event
Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe des Tages:
- CURLING: 10.05 Uhr: Mixed, Vorrunde, Session 10, Norwegen – Tschechien, Südkorea – Estland; 14.35 Uhr: Mixed, Vorrunde, Session 11, Kanada – Schweden, Großbritannien – Schweiz, USA – Estland, Italien – Tschechien; 19.05 Uhr: Mixed, Vorrunde, Session 12, Italien – Großbritannien, USA – Schweden, Schweiz – Norwegen, Kanada – Südkorea
- EISHOCKEY: 16.40 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppe B, Frankreich – Schweden; 21.10 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppe A, Tschechien – Finnland