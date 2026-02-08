Olympia heute LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker - Entscheidungen im Biathlon, Abfahrt & Rodeln

SPORT1 08.02.2026 • 07:00 Uhr Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina starten heute offiziell. Am Sonntag stehen fünf Entscheidungen an. Auch Deutschland hat Medaillenchancen. So können Sie Tag 2 bei Olympia 2026 heute live verfolgen.

Nach der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Mailand am 6. Februar geht es nun an den verschiedenen Olympia-Standorten richtig zur Sache. Heute stehen die nächsten acht Entscheidungen auf dem Programm.

Dabei stehen die deutschen Chancen wohl bei der Abfahrt der Frauen und beim Rodeln der Männer im Einzel (OLYMPIA ab 10 Uhr im LIVETICKER) am besten.

Olympia 2026 heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV: ZDF und Eurosport

Stream: sportstudio.de, hbomax.com

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Olympia-Plan heute: Ski Alpin und Biathlon im Fokus

Ein erstes Highlight bildet die Abfahrt der Frauen in Cortina d’Ampezzo. Dabei werden sich unter anderem die Amerikaner um Superstar Lindsey Vonn mit der Deutschen Emma Aicher duellieren.

Die vierte Entscheidung des Tages geht derweil nur über Norwegen: Beim Biathlon kämpft in der Mixed-Staffel unter anderem Franziska Preuß gegen die Topfavoriten um die ersten Medaillen. Außerdem stehen auch die ersten Highlights im Eisschnelllauf und Rodeln an.

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

SKI ALPIN: 11.30 Uhr Abfahrt, Frauen

11.30 Uhr Abfahrt, Frauen LANGLAUF: 12.30 Uhr Langlauf + Skiathlon, Männer

12.30 Uhr Langlauf + Skiathlon, Männer SNOWBOARD: 13 Uhr Parallel-Riesenslalom, Männer + Frauen

13 Uhr Parallel-Riesenslalom, Männer + Frauen BIATHLON: 14.05 Uhr Mixed Staffel

14.05 Uhr Mixed Staffel EISSCHNELLLAUF: 16 Uhr 5000m, Männer

16 Uhr 5000m, Männer RODELN: 17 Uhr Einer, Männer

17 Uhr Einer, Männer EISKUNSTLAUF: 19.30 Uhr Team-Event

Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe des Tages: