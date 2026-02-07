Olympia heute LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker - Entscheidungen im Skispringen, Abfahrt & Langlauf

SPORT1 07.02.2026 • 07:00 Uhr Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina starten heute offiziell. Am Samstag stehen fünf Entscheidungen an. Auch Deutschland hat Medaillenchancen. Was steht wo an? So können Sie Tag 1 bei Olympia 2026 heute live verfolgen.

Nach der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Mailand am 6. Februar geht es nun an den verschiedenen Olympia-Standorten richtig zur Sache. Heute stehen die ersten fünf Entscheidungen auf dem Programm.

Dabei stehen die deutschen Chancen wohl beim Skispringen der Frauen am Abend (OLYMPIA ab 10 Uhr im LIVETICKER) am besten.

Olympia 2026 heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV: ARD und Eurosport

Stream: sportstudio.de, sportschau.de, hbomax.com,

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Olympia-Plan heute: Ski Alpin und Langlauf im Fokus

Ein erstes Highlight bildet die Abfahrt der Männer in Bormio. Dabei werden sich vor allem die Schweizer um Superstar Marco Odermatt und Franjo von Allmen mit den Österreichern und Italienern duellieren. Die Gastgeber setzen auf Jungstar Giovanni Franzoni und Routinier Dominik Paris.

Die zweite Entscheidung des Tages geht nur über Norwegen und Schweden. Im Langlauf kämpfen die Frauen im Skiathlon um die ersten Medaillen. Außerdem stehen auch die ersten Highlights im Eisschnelllauf und Snowboard an.

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

SKI ALPIN: 11.30 Uhr Abfahrt, Männer

11.30 Uhr Abfahrt, Männer LANGLAUF: 13 Uhr Skiathlon, Frauen

13 Uhr Skiathlon, Frauen EISSCHNELLLAUF: 16 Uhr 3000m, Frauen

16 Uhr 3000m, Frauen SKISPRINGEN: 18.45 Uhr Einzel von der Normalschanze, Frauen

18.45 Uhr Einzel von der Normalschanze, Frauen SNOWBOARD: 19 Uhr Big Air Finale, Männer

Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe des Tages: